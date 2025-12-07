Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde dikkat çekici bir olay yaşandı. İddiaya göre S.A. ve E.Ö., alkol içmek için arkadaşları H.Ü.’nün evine gitti. Evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı ve tartışmanın büyümesi üzerine iki şahıs ev sahibi H.Ü.’yü darp etti.

Kapı parmak iziyle açılınca evde mahsur kaldılar

Olay sonrası evden çıkmak isteyen S.A. ve E.Ö., kapının yalnızca parmak iziyle açılması nedeniyle dışarı çıkamadı. Bunun üzerine iki şahıs, üçüncü kattaki daireden çarşafları birbirine bağlayarak binanın altında bulunan marketin çıkıntısına inmeye çalıştı. Şüpheliler, çıktıkları noktada mahsur kaldı.

Ekipler müdahale etti, şüpheliler gözaltına alındı

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri darp edilen H.Ü.’ye ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan S.A. ve E.Ö.’yü çıkıntıdan indirerek polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan iki şahıs, gerekli işlemler için karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.