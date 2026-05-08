Ege Denizi film sahnelerini aratmayacak bir operasyona imza attı. İzmir merkezli yürütülen çalışmalarda, bir yelkenli tekneye yapılan baskında ele geçirilen çok sayıda uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nefes kesen operasyon!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir yelkenli tekneyi takip listesine aldırdı. 29 Nisan günü, Sahil Güvenlik ekiplerinin de desteğiyle Ayvalık Altınoluk açıklarında nefes kesen bir operasyon yaşandı.

8 kişiye cezaevi yolu!

Durdurulan yelkenli teknede yapılan aramalarda yüzlerce kilo yasaklı madde ele geçirilmişti.Operasyonun ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 8 kişiye tutuklanarak cezaevine gönderildi.