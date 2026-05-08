Son Mühür- Eski Ağrı Belediye Başkanı ve AK Partili Savcı Sayan sosyal medya hesabı üzerinden, ekonomi üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i hedef alan açıklamalarını sürdürüyor. Daha önce de TÜİK rakamları üzerinden Balan Şimşek’e yönelik çarpıcı bir mesaj paylaşmıştı. AK Partili Sayan, bu kez ücretli otoyollarda HGS’siz geçişlere uygulanan cezaları gündemine taşıdı.

“Şimşek’e soruyorum”

AK Partili Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Zalimlerin zulmüne bakar mısınız, Geçiş tarihi 04.01.2026, geçiş bedeli 1. 310 TL, ceza bedeli ise 5. 240 TL, toplam ödenecek tutar ise 12.885,25 TL. 4 ayda yüzde 980 zam. Şimdi Sayın Şimşek’e soruyorum. Taksicinin hesabını sorgulayan, berberin kasasına oturan, tezek satan köylüye ‘bu para hesabına nereden geldi?’ diyen maliyenin, halkı milyarlarca lira soyan bu çetelerden haberi yok mu? Not: Her gün yüzlerce böyle şikayet alıyorum” ifadeleri kullandı.

Öte yandan mevzuata göre HGS’siz geçişlerde oluşan borçların yasal faiz, icra masrafı ve avukatlık ücretleri ile birlikte tahsil edilebileceği, ayrıca yapılan kısmi ödemelerin faiz ve ferilere sayıldığı da ifade ediliyor. İcra sürecine düşen bazı dosyalarda ise toplam tutarın önemli ölçüde arttığı yönünde vatandaş şikayetleri bulunduğu ifade ediliyor.

Diğer yandan vatandaşlardan gelen HGS'siz otoyol kullanımlarında, geçiş ücretinin 4 katı ceza kesildiğine dair belge şu şekilde;

Vatandaşlardan gelen, icra dairesinin ödeme emri tutanağında ise görülen 2 adet geçiş ücretine ödenmesi gereken 280 TL yerine ceza ve icra masraflarıyla 2.380 TL 8,5 kat fazladan ödeme tutanağı ise de şu şekilde görüldü;