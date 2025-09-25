Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında göçük meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay, -263 kotunda gerçekleşti.

2 işçi göçük altında kaldı

Göçük sırasında ocakta çalışan işçilerden ikisinin yer altında mahsur kaldığı öğrenildi. İşçilerin durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kurtarma ekipleri sevk edildi

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve tahlisiye ekibi sevk edildi. Ekipler, göçük altında kalan işçilere ulaşabilmek için zamanla yarışıyor.

Çalışmalar aralıksız sürüyor

TTK ekipleri ve sağlık görevlilerinin koordineli bir şekilde sürdürdüğü çalışmalarda, göçük altında kalan işçilere sağ salim ulaşılması için yoğun çaba harcanıyor. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Ayrıntılar geliyor...