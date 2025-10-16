Son Mühür- İlk sezonunda geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, yeni sezonda aynı etkiyi yaratamadı. Reytinglerdeki düşüşün ardından yapım ekibi, senaryoda revizyona gitme kararı aldı.

Ünlü kadroda değişim

Halit Ergenç, Nilperi Şahinkaya, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz gibi başarılı isimleri bir araya getiren dizide önemli ayrılıklar yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, sezon başında konuk oyuncu olarak diziye katılan Gökçe Bahadır, sahnelerinin tamamlanmasının ardından projeye veda etti.

İki karakterin hikayesi tamamlandı

Bahadır’ın canlandırdığı karakterin aile üyelerini oynayan Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek de diziden ayrılan diğer isimler oldu. Her iki oyuncunun hikâyesi, geçtiğimiz hafta yayınlanan 22. bölümde sona erdi.

Final iddiaları gündemde

İkinci sezonun beklenen ilgiyi görmemesi, dizinin final yapacağı iddialarını gündeme taşıdı. Ancak yapım şirketinden bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yayın gününde değişiklik yok

Yapımda yaşanan değişikliklere rağmen dizi, yenilenen hikayesiyle her salı akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.