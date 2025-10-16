Son Mühür- Ünlü şarkıcı Hande Yener, 5 yıl önce meme kanseri olduğunu öğrenmesinin ardından yaşadığı süreci ilk kez detaylarıyla anlattı.

“Meme Kanserine Karşı Her Raunda Hazırız” etkinliğinde konuşan Yener, erken tanının hayat kurtardığını vurguladı.

Elle muayene hayatını kurtardı

Başarılı sanatçı Hande Yener, meme kanserini kendi kendine yaptığı elle muayene sırasında fark ettiğini söyledi.

Hastalığın teşhis sürecini anlatan Yener, “Erken tanı için kendi kendini elle muayene çok önemli. Açıkçası bu kadar büyük bir şeyi yaşayıp grip atlatmışım gibi çıktım hastalıktan” dedi.

Pandemi döneminde kimsenin hastaneye gitmeye cesaret edemediğini hatırlatan sanatçı, “Herkes korkarken ben koşa koşa hastaneye gittim” ifadelerini kullandı.

“Felaket” sözünü duydum, yıkıldım

Yener, ilk muayenelerde bulduğu kitleye ilişkin doktorunun “Paniklik bir durum yok” dediğini ancak 3 ay sonra içgüdülerine güvenip tekrar doktora gittiğini anlattı:

“Bir şey var dedim. Akşam mamografi çektirdim, laboratuvarın önünde bekliyordum. Sessizlik içinde, bir doktorun ‘Felaket’ dediğini duydum. O an yığıldım, büyük bir kriz geçirdim, ağlamaya başladım.”

“Cihan Hoca’yı bul, dedi”

Arkadaşının tavsiyesiyle Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Cihan Meral ile tanıştığını aktaran sanatçı, “Cihan Hoca beni o akşam kabul etti. Odasına girdiğim an aydınlandım.

Huzurlu bakışı ve profesyonelliğiyle beni çok rahatlattı. ‘Yarın sabah parça alacağız ama o kadar kötü bir durumun yok’ dedi. O an biraz olsun nefes aldım” diye konuştu.

Ailesinden bir yıl gizledi

Yener, hastalığı ailesinden uzun süre sakladığını dile getirdi: “Annemden, ablamdan, oğlumdan, ailemden bir sene sakladım. ‘Neden ben?’ diye düşündüm.

Ertesi gün ameliyat oldum. Hocam elimi tuttu, ‘Lenfler güzel, hiçbir problem yok’ dedi. O söz benim için yeniden doğmak gibiydi.”

“Direnleri ceplerime sakladım”

Ameliyat sonrası süreci de samimiyetle anlatan ünlü sanatçı, “Direnlerim 15 gün kaldı. Evdekiler fark etmesin diye ceplerime sakladım.

Sonra kendi kendime dedim ki: ‘Bu senin ikinci şansın, işine gücüne dön.’ 6 ayda bir kontrole gidiyorum, şu an dördüncü yılımdayım” sözleriyle yaşadığı zorlu günleri paylaştı.

“Spor, uyku, su ve sebze… Hayatım değişti”

Meme kanserini erken teşhis sayesinde yenen Yener, sağlıklı yaşam tarzını artık hayatının merkezine aldığını vurguladı:

“Emin ellerde olmak büyük bir şans. Hem yokmuş gibi hem de işin ciddiyetinin farkında olarak ilerledim. Spor yapıyorum, iyi besleniyorum, uykuma dikkat ediyorum, bol su içiyorum ve düzenli olarak doktoruma gidiyorum.”

Erken tanı çağrısı

Yener, konuşmasının sonunda tüm kadınlara çağrıda bulundu: “Kadınlar lütfen vücutlarını tanısınlar, kendilerini düzenli olarak kontrol etsinler. Ben erken teşhis sayesinde yeniden doğdum. Herkesin aynı şansı yakalaması için farkındalık çok önemli.”