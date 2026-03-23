Twitter'ın kurucusu Dorsey, 21 Mart 2006'da saat 20:50'de "just setting up my twttr" ifadesini paylaşarak dijital dünyanın akışını değiştiren o adımı attı. Başlangıçta yalnızca SMS mantığıyla çalışan ve 140 karakterle sınırlı tutulan bu mikroblog platformu, kısa sürede küresel çapta bir haber ve iletişim mekanizmasına dönüştü.

İlk tweetten X'e uzanan çalkantılı yolculuk

Platform yıllar içinde Arap Baharı, Gezi Parkı olayları, seçim kampanyaları ve büyük toplumsal hareketlerin dijital merkezi haline geldi. Kullanıcılar tarafından icat edilen retweet özelliği 2010'da resmi bir butona dönüştürüldü; 2012 itibarıyla günlük 340 milyon tweet paylaşılır hale geldi. 2017'de karakter sınırı 280'e yükseltilirken, 2021'de Twitter Blue adlı abonelik hizmeti kullanıcılara sunuldu.

Ancak en köklü değişim 2022 yılında yaşandı. Dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk, platformu 44 milyar dolar karşılığında satın aldı. Musk'ın ilk icraatlarından biri, Twitter'ın ismini X olarak değiştirmek ve ikonik mavi kuş logosunu kaldırmak oldu. İş gücünde yapılan büyük kesintiler ve Grok adlı yapay zeka botunun platforma entegre edilmesi, kullanıcılar arasında ciddi tartışmalara yol açtı.

İlk tweet NFT olarak satılmış ancak değerini yitirmişti

Dorsey, tarihi ilk paylaşımını 2021'de bir NFT olarak 2,9 milyon dolara satarak büyük yankı uyandırmıştı. Ne var ki dijital varlık piyasasının soğumasıyla birlikte bu NFT'nin değeri dramatik biçimde düştü. Satın alan kişi, onu yeniden satışa çıkarmayı başaramadı.

X hâlâ gündemin merkezinde yer alıyor

Musk döneminde yaşanan tartışmalar, milyonlarca kullanıcının Bluesky, Threads ve Mastodon gibi alternatif platformlara yönelmesine neden oldu. Buna rağmen X, özellikle Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede siyasi ve toplumsal gündemin takip edildiği birincil kaynak olmayı sürdürüyor. Türkiye'de 25 Nisan 2011'de Türkçe dil desteği kazanan platform, o günden bu yana ülkedeki en aktif kamuoyu tartışma alanlarından biri konumunda.

Son dönemde X'in, Musk'ın yapay zeka girişimi xAI bünyesine katılması ve ardından SpaceX şemsiyesi altına alınması, platformun geleceğine ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı.

Yirmi yıl önce birkaç kelimeyle başlayan bu serüven, bugün milyarlarca kullanıcıyı etkileyen devasa bir ekosistemin temelini oluşturuyor.