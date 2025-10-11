Son Mühür- Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ile 22. evlilik yıl dönümünü cezaevinden paylaştığı duygusal mesajla kutladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Çalık, 207 gündür ailesinden ayrı olduğunu hatırlatarak, “Bugün sevgili eşim, hayat arkadaşım Zehra ile 22. evlilik yıl dönümümüz. 207 gündür ayrı düşmüş olsak da kalbim her an sizinle, seninle ve evlatlarımızla…” ifadelerini kullandı.

"SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Çalık, eşine ve çocuklarına hitaben yazdığı mesajda şu sözlere yer verdi:

“Zehra, sen geçirdiğimiz bu zorlu süreçte hem annelik hem babalık yaparak, evlatlarımıza hem sevgiyi hem direnci öğrettin. Her görüşe gelişinde o birkaç dakikalık bakışının bana verdiği şifa, tüm kederlerin üzerinde… Sana, çocuklarımıza ve bizi bir arada tutan sevgiye sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, iyi ki hayatımdasın. Seni ve evlatlarımızı çok seviyorum.”