Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kaybolduktan dokuz gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı’nın Adli Tıp Kurumu raporları İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Raporda, annenin hipotermi (aşırı soğukta kalma), oğlunun ise künt kafa travması sonucu kayalıklardan düşmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dokuz günlük aramanın ardından gelen acı son

Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evlerinden 2 Kasım tarihinde ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı, tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamamıştı. Kayboluşlarından dokuz gün sonra, Köseali köyü sınırları içindeki dere yatağında anne ve oğulun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının gözetiminde ve olay yeri inceleme ekiplerinin titiz çalışması sonrasında, kesin ölüm nedenlerinin tespiti amacıyla Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın cenazeleri Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Otopsi sürecinin ardından anne ve oğulun cenazeleri Bozkurt ilçesinde toprağa verildi.

Anne Huriye Helvacı’nın ölüm nedeni: Hipotermi

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan kapsamlı otopsi raporu, Huriye Helvacı’nın ölüm nedenini aydınlattı. Raporda, annenin ölümünün aşırı soğuk ortamda kalma (hipotermi) ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği oy birliğiyle belirtildi.

Raporun bu bölümünde dikkat çeken detaylar yer aldı:

"Kişinin vücudunda dış muayenede tespit edilen travmatik değişimlerin, soğuk ortamda kalmaya (hipotermi) bağlı olarak vücut ısısını düzenleme (termoregülasyon) merkezinin işlevinin bozulmasıyla ortaya çıkan vücut sıcaklığında yükselme hissiyatı (paradoksal soyunma) nedeniyle giysilerini çıkarması sonrasında ormanlık alanda yürümesi esnasında oluşabilecek nitelikte olduğu, bu travmatik etkilerin ölüm meydana getirecek şiddette olmadığı kaydedilmiştir."

Ayrıca, Huriye Helvacı’nın bedeni ve üzerindeki giysilerde yapılan incelemelerde başka bir kişiye ait DNA örneğine rastlanmadığı ve açılan cep telefonunda şüpheli bir durumun tespit edilmediği de raporda yer alan kritik bilgiler arasında bulunuyor.

Küçük Osman’ın ölümü: Künt kafa travması ve düşme

5 yaşındaki Osman Yaşar Helvacı ile ilgili hazırlanan raporda ise ölüm nedeni farklı bir şekilde ortaya kondu. Raporda çocuğun, künt kafa travmasına bağlı olarak kafa kırıkları, kafa içi ve beyin kanaması ile beyin doku harabiyeti sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Küçük Osman’ın ölümüne dair rapordaki kesin ifade şöyle:

"Çocuğun ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti meydana gelmiş olduğu, olay yeri inceleme raporunda özellikleri belirtilen kayalıklardan düşmekle husullerin mümkün olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."

Böylece, anne ve oğulun kayboluşlarının ve ölümlerinin ardındaki sis perdesi, Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı detaylı raporlarla aralanmış oldu.