Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 10.06’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Bölgedeki vatandaşlar kısa süreli paniğe kapıldı.

Bakan Yerlikaya: “Ekipler hızla saha taramasına başladı”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrasında yaptığı açıklamada, AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurumların ekiplerinin sahaya yönlendirildiğini belirtti. Yerlikaya, “Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedilmiştir. Ekiplerimiz saha taramalarına derhal başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Vali Ustaoğlu: “Olumsuz bir durum bulunmuyor”

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı. Ustaoğlu, “Sındırgı ilçemizde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

AFAD: “Saha kontrolleri sürdürülüyor”

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede, bölgede incelemelerin devam ettiği ve şu ana kadar herhangi bir hasar veya yaralanma bildiriminin ulaşmadığı kaydedildi. Açıklamada, “Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durum tespit edilmemiştir” denildi.