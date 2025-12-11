Aküsü biten araçlarda sıkça tercih edilen vurdurarak çalıştırma yöntemi, uzmanlara göre ciddi ve yüksek maliyetli motor arızalarına neden olabiliyor. Bu uygulamanın triger kayışının kopmasına, zincirin zarar görmesine veya yağ pompasının hasar almasına yol açabileceği ifade ediliyor. Böyle arızaların onarım maliyetleri ise sürücüler için önemli bir yük oluşturuyor.

Öte yandan, rastgele yapılan akü takviyesi işlemlerinin araçların elektronik sistemlerinde ciddi hasarlara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuluyor. Yanlış kutup bağlantıları, özellikle elektronik beyin (ECU) başta olmak üzere birçok parçayı devre dışı bırakabiliyor. Bu nedenle sürücülerin araçlarına bilinçsiz müdahalelerde bulunmamaları gerektiği vurgulanıyor.

Erzincan’da otomotiv ustası Ufuk Çalışkan, kış aylarında artan akü problemlerine karşı sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Çalışkan, araçların her kış sezonu öncesinde mutlaka kapsamlı bakımdan geçirilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Akü bitmesi durumunda yapılan hatalı müdahaleler ciddi maliyetlere yol açabilir. Sürücüler, aracı vurdurarak çalıştırmak yerine profesyonel destek almalı ve akü takviyelerinde titiz davranmalıdır”