Yetkililer, Balıkeir depreminin ardından hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başladı ancak şu ana kadar can kaybı veya yıkım bildirilmedi. Deprem, bölgedeki artçı sarsıntıların devam ettiği bir dönemde meydana geldi. Sındırgı, daha önce yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremlerin etkisinde kalmış bir alan. Bu yeni sarsıntı, o depremlerin yarattığı hassasiyeti artırdı. AFAD ekipleri, deprem sonrası incelemelere girişti. İlk raporlara göre, herhangi bir yapıda çökme veya ağır hasar gözlemlenmedi.

Sındırgı Depremi Sonrası Hasar Tespit Süreci

Ekipler, depremin hemen ardından sahaya indi. Sındırgı'nın mahallelerinde kontroller gerçekleştirdi. Bu çalışmalar, okullar, kamu binaları ve konutları kapsadı. Bölgeye sevk edilen personel, hasarlı yapı olup olmadığını taradı.

Gelen bilgilere göre, depremde yıkılan bina bulunmuyor. Yetkililer, özellikle önceki depremlerde orta ve az hasarlı olarak belirlenen yapıların durumunu yeniden değerlendirdi. Bölge sakinleri, sarsıntı sırasında panik yaşadı ancak acil müdahale ekipleri, sağlık ve güvenlik önlemlerini hızla devreye soktu. Kızılay ve jandarma birimleri, ilçede gönüllü olarak destek sağladı.

Önceki depremlerin yarattığı birikimli hasar, bu sarsıntının etkisini sınırlı tuttu. Vatandaşlara, hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarı yapıldı. AFAD, iletişim hatlarını açık tutarak bilgi akışını sürdürdü.

Önceki Depremlerin Etksi

Sındırgı, 10 Ağustos 2025'te 6.1 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Bu olayda binalar yıkılmış, 265 bağımsız bölüm ağır hasar almıştı. Alacaatlı köyünde bir ev tamamen çökmüş, Gölcük köyünde ise altı yapı etkilenmişti. O depremde can kaybı yaşanmamıştı ancak kırsal alanlarda ahır ve iş yerleri zarar görmüştü.

27 Ekim 2025'teki ikinci büyük deprem, hasarlı yapı sayısını artırmıştı. B:u depremde de çok sayıda konut hasar görmüştü.

Bu süreç, 11 Aralık depreminin yıkım yaratmamasını kısmen açıklıyor. Önceki yıkımlar, riskli binaları temizleyerek yeni sarsıntılara karşı direnci artırdı. Ekipler, gece gündüz sahada çalışıyor. Kırsal mahallelerdeki ağır hasarlı yapılar için de kontroller kesintisiz sürüyor.

Bölgesel Deprem Riski ve Önlemler

Balıkesir, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu fay hatlarının kesişiminde yer alıyor. Sındırgı, Simav Segmenti'nde konumlanıyor ve bu alan, sık deprem aktivitesi gösteriyor. Yerel yönetimler, deprem sonrası eğitim ve farkındalık çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bilgi alabiliyor. Bölgede mühendislik denetimleri artırıldı; özellikle eski yapıların güçlendirilmesi için teşvikler devreye girdi.

Deprem, bölgenin jeolojik yapısını bir kez daha gündeme getirdi. İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi uzak illerde bile hissedilen sarsıntı, ulusal deprem haritalarının güncellenmesini tetikledi. AFAD, riskli bölgelerde simülasyon tatbikatları planlıyor.