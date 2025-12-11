Son Mühür- Yalova’da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı.

Olayın sır perdesi, incelenen ses kayıtlarıyla büyük ölçüde aralanırken, Güllü’nün kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan Nur Ulu valizleriyle yurtdışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.

Olayın cinayet şüphesi ses kayıtlarıyla güçlendi

Soruşturma kapsamında elde edilen ses kayıtları, ölümün kaza olmadığı ihtimalini güçlendirdi. İncelemelere göre Tuğyan’ın annesine yönelik tehdit içeren sözleri ve sonrasında yaşananlar dosyanın seyrini değiştirdi.

“Seni atacağım şimdi” sözleri kayıtlara yansıdı

Güllü’nün ölüm anına ilişkin çözümlemede, Tuğyan’ın annesine “Seni atacağım şimdi” dediği, ardından terastan düşme olayının gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı. Kayıtlarda, düşme sonrası Tuğyan’ın “Hadi görüşürüz bay bay” ifadelerinin de yer aldığı öğrenildi.

Tuğyan adliyeye sevk edildi

Gözaltı işlemleri tamamlanan Güllü’nün kızı Tuğyan, genişletilen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi. Savcılığın olayın tüm yönlerini aydınlatmak için kapsamlı bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...