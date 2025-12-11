Son Mühür - Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, son dönemde döviz işlemleri yapan vatandaşlar ve turistik bölgelerdeki esnaf arasında tedirginlik oluştu. Haberde, bazı döviz büroları ve ATM’lerin 50 dolarlık banknotları ile bazı eski basım 100 dolarlık dolarları kabul etmediği belirtiliyor. Gerekçe olarak ise piyasada sahte dolar vakalarının artması gösteriliyor.

Sahte dolar alarmı

Kapalıçarşı çevresindeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, son bir yılda sahte 50 ve 100 dolarlık banknotlarda ciddi artış yaşandı. Bu nedenle bazı döviz büroları bu banknotları tamamen reddediyor veya kur farkı uygulayarak 2-3 lira daha düşük değer biçiyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, vatandaşlar bu durum nedeniyle maddi kayıplar yaşadıklarını dile getiriyor. Turistik bölgelerdeki esnaf ise turistlerin ödeme yaparken geri çevrildiğini, birçok kişinin mağdur olduğunu belirtiyor. Bir esnaf, “Turist geliyor, cebinde 50 dolar ama biz alamıyoruz. Bu banknot kabul edilmediğinde hem satış kaybımız oluyor hem de müşteri memnuniyeti düşüyor” diyerek sorunu özetliyor.

Kapalıçarşı’da uzun süredir ticaret yapan bir başka esnaf ise, “Geçen sefer para sayma makinelerimizi yeniledik, bankalar kontrolü artırdı, umut ettik. Ama bugün geldiğimiz nokta, yeniden eski günlere dönmüşüz gibi” ifadeleriyle sektördeki güven kaybına dikkat çekiyor. Esnafın ortak görüşüne göre, bu belirsizlik hem alışveriş hızını düşürüyor hem de perakende sektöründe güvensizlik yaratıyor. Haberde, turizm sezonunda yaşanan bu sorunun Türkiye’nin ticari imajına zarar verebileceği iddiasına da yer veriliyor.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar, döviz bürolarının banknotları tamamen reddetmek yerine daha kapsamlı güvenlik önlemleri geliştirmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye Gazetesi’nin aktardığı değerlendirmelere göre, çözüm yolları arasında banknot güvenlik kontrollerinin artırılması, bilgilendirme çalışmalarının güçlendirilmesi ve sahte parayla mücadelede kurumların güncel bir yol haritası yayımlaması yer alabilir. Döviz büroları ise son dönemde sahte para riskinin “olağanüstü seviyelere ulaştığını” belirterek, kendilerini korumak zorunda olduklarını dile getiriyor. 2024'te de aynı durum yaşanmıştı Türkiye Gazetesi’nin hatırlattığına göre, 2024 yılında da benzer bir sorun yaşanmıştı. O dönemde para sayma makineleri yenilenmiş ve bankalar sahteciliğe karşı ek tedbirler almıştı. Ancak sahtecilik yöntemlerinin gelişmesiyle bu önlemler kalıcı olamadı. Günümüzde yeniden kabul edilmeyen banknotlar ve uygulanan düşük kur politikaları, hem döviz bürolarını hem de tüketicileri tedirgin ediyor.