Son Mühür - Dizi-film sektörü, medya, spor ve iş dünyasına yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 11 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

O isimler serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan isimler şöyle:

Hasan Can Kaya

Yusuf Aktaş (Reynmen)

Emirhan Çakal

Mazlum Aktürk

Mert Eren Bülbül

Sıla Dündar

Döndü Şahin

Burak Güngör

Ahmet Can Dündar

Berkcan Güven

Fırat Yayla

Olayın geçmişi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında sanatçı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda birçok adrese operasyon düzenlenmiş, içlerinde tanınmış isimlerin de yer aldığı 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Yurt dışı bağlantısı

Soruşturma kapsamında yurt dışında oldukları tespit edilen 9 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Başsavcılığın dosyayı çok yönlü şekilde sürdürdüğü belirtildi.