Son Mühür - Dizi-film sektörü, medya, spor ve iş dünyasına yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 11 kişi, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
O isimler serbest bırakıldı
Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan isimler şöyle:
- Hasan Can Kaya
- Yusuf Aktaş (Reynmen)
- Emirhan Çakal
- Mazlum Aktürk
- Mert Eren Bülbül
- Sıla Dündar
- Döndü Şahin
- Burak Güngör
- Ahmet Can Dündar
- Berkcan Güven
- Fırat Yayla
Olayın geçmişi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında sanatçı ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu kapsamda birçok adrese operasyon düzenlenmiş, içlerinde tanınmış isimlerin de yer aldığı 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Yurt dışı bağlantısı
Soruşturma kapsamında yurt dışında oldukları tespit edilen 9 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Başsavcılığın dosyayı çok yönlü şekilde sürdürdüğü belirtildi.