TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan liderliğindeki TÜSİAD heyeti, 8–14 Kasım tarihleri arasında Çin’in teknoloji ve inovasyon merkezleri Guangzhou ve Shenzhen’i kapsayan kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Türkiye–Çin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi hedefiyle düzenlenen ziyarette heyet, Çin’in önde gelen teknoloji şirketleri, inovasyon merkezleri ve resmi kurumlarıyla görüşmeler yaptı.

Program kapsamında TÜSİAD heyeti, Çin’de uzun yıllardır iş birliği içinde olduğu iki büyük kuruluş — Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) ve Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu (ACFIC) ile bir araya geldi. Ayrıca Shenzhen Belediye Başkanlığı’na yapılan ziyaretle iki ülke arasında teknoloji, yatırım, enerji ve finans alanlarında yeni ortaklık fırsatları değerlendirildi.

Guangzhou’da teknoloji ve üretim odaklı görüşmeler

Ziyaretin ilk durağı, Çin’in ileri teknolojiyle güçlendirilmiş üretim altyapısına sahip Guangzhou kenti oldu. TÜSİAD heyeti burada, Guangdong Sanayi ve Ticaret Federasyonu (GDFIC) Başkanı Chen Zhilie’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda yapay zeka, robotik, inovasyon ve tedarik zinciri yönetimi gibi alanlarda ortak projeler geliştirilmesi konusunu ele aldı.

Heyet daha sonra CCPIT Guangzhou ofisini ziyaret ederek bilim, teknoloji, inovasyon, otomotiv, turizm, inşaat malzemeleri ve gıda sektörlerinden temsilcilerle görüştü. Toplantıda Türkiye ile Çin arasındaki potansiyel yatırım ve iş birliği alanları detaylı şekilde masaya yatırıldı.

Shenzhen’de dijital dönüşüm ve mobilite şirketleri ile temas

Çin’in teknoloji üssü olarak kabul edilen Shenzhen’de CCPIT Shenzhen Başkanı Liao Zibin ile yapılan görüşmede elektrikli araç teknolojileri, elektronik sanayi, biyofarmasötikler, enerji ve ev teknolojileri alanlarında iş birliği imkanları konuşuldu. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Zibin’in yaptığı ikili görüşmede, Türkiye’nin yatırım ortamının Çinli şirketlere daha iyi tanıtılması ve Türk şirketlerinin de Çin’deki fırsatlar konusunda bilgilendirilmesi vurgulandı.

Heyet ayrıca Shenzhen Belediye Başkan Yardımcısı Luo Huanghao ile bir araya gelerek ticaret, sürdürülebilir yatırım, enerji, teknoloji ve finans ağırlıklı yeni iş birliği kanallarını değerlendirdi.

Dünya devlerine ziyaret: Huawei, Tencent, BYD, ZTE…

TÜSİAD heyeti, Çin’in en büyük teknoloji ve Ar-Ge şirketlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Guangzhou’da:

AION Automobile

Xpeng Motors

Xpeng Huitian (uçan araç teknolojileri)

Shein

EHang (insansız hava araçları)

Shenzhen’de:

BYD (elektrikli araç ve batarya üretimi)

ZTE (telekomünikasyon)

Digit Shenzhen

Tencent (yazılım, oyun, bulut bilişim)

Tuya Smart

Huawei

Bu ziyaretlerde elektrikli araç üretimi, batarya teknolojileri, telekomünikasyon altyapısı, 5G, bulut bilişim, yapay zeka uygulamaları, robotik, nesnelerin interneti ve otonom mobilite gibi geleceğin sektörleri hakkında detaylı bilgi alındı.

Şirketlerin Ar-Ge merkezlerinde yeni nesil üretim süreçleri, veri tabanlı tedarik zinciri modelleri, humanoid robotlar ve çok modlu etkileşim teknolojileri üzerine incelemeler gerçekleştirildi. Heyet, Türkiye ile Çin arasında bu alanlarda ortak Ar-Ge ve teknoloji projeleri geliştirilmesine yönelik görüşmeler yaptı.

Türkiye’nin diplomatik temsilcileri de heyete eşlik etti

Ziyaret boyunca T.C. Guangzhou Başkonsolosu Adnan Hayal ile Ticaret Ataşeleri Şerife Yıldırım Demirel ve Dilan Can da heyete eşlik ederek temaslara destek verdi.

Bu kapsamlı ziyaretin, Türkiye ile Çin arasında daha sürdürülebilir, yenilikçi ve teknoloji odaklı ekonomik iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.