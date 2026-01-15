Diren'in başkanlığa getirilmesi, TÜSIAD'ın yeni dönem stratejilerinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Peki, TÜSİAD'ın yeni başkanı Ozan Diren kimdir? Kariyeri boyunca hangi başarılara imza attı? İşte detaylar...

Ozan Diren kimdir? Hayat hikayesi ve eğitim serüveni

1959 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ozan Diren, eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Üniversite eğitimi için İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü tercih eden başarılı iş insanı, 1997 yılında mezun oldu. Akademik kariyerini geliştirme hedefiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Diren, University of Hartford'ta pazarlama alanında yüksek lisans yaptı.

Yurt dışındaki eğitimini 1999 yılında tamamlayan Diren, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü bünyesindeki Finans İhtisas Programı'nı başarıyla bitirdi. Bu kapsamlı eğitim serüveni, iş hayatındaki başarısının temellerini oluşturdu.

Kariyerinde attığı önemli adımlar

Ozan Diren, Türkiye'nin köklü içecek markalarından DİMES ile henüz üniversite yıllarında tanıştı. Şirkette stajyer olarak başladığı kariyerinde, tüm departmanları deneyimleme fırsatı buldu. Alt kademelerden üst yönetim pozisyonlarına kadar her aşamada görev alan Diren, sektörü bütüncül bir bakış açısıyla öğrenme şansı yakaladı.

Bugün itibarıyla Diren Holding'in Yönetim Kurulu üyesi olan Diren, aynı zamanda DİMES'in CEO'luğunu yürütüyor. Uzun yıllara dayanan tecrübesiyle şirketin stratejik kararlarında önemli roller üstleniyor.

TÜSİAD'daki yükselişi ve başkanlık dönemi

2024 yılından itibaren TÜSIAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Diren, bu süreçte önemli projelere imza attı. 15 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimde 165 oy alarak TÜSIAD'ın yeni başkanı seçildi.

İş dünyasının nabzını tutan Diren'in başkanlık dönemi, ekonomik zorluklarla mücadele eden Türkiye için kritik öneme sahip. Sektör temsilcileri, onun deneyimli yönetim anlayışının TÜSIAD'a yeni bir soluk getireceğini düşünüyor. Diren'in özellikle uluslararası ilişkiler ve ekonomik reform konularında atacağı adımlar yakından takip edilecek.

Ozan Diren'in güncel serveti

Ozan Diren'in kişisel serveti hakkında kamuya açıklanmış net bir rakam bulunmuyor. Ancak yönetim kurulu üyesi olduğu Diren Holding ve CEO'su olduğu DİMES'in finansal verileri üzerinden değerlendirme yapabiliriz.

DİMES'in cirosu yıllar içinde önemli büyüme göstermiş durumda. 2013 yılında yaklaşık 400 milyon TL olan şirket cirosu, 2016'da yıllık 400 milyon TL seviyesinde kalmış, ancak sonraki yıllarda büyüme trendine girmiştir. Şirket, 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyor ve Türkiye'nin içime hazır meyve suyu ihracatının yüzde 60'ını gerçekleştiriyor.

Diren ailesi, gelen satın alma ve ortaklık tekliflerini reddetmeyi tercih ediyor. Ozan Diren'in daha önce yaptığı açıklamalara göre şirkete hem uluslararası şirketlerden hem de yatırım fonlarından önemli teklifler geliyor, ancak aile bu tekliflerin detaylarına bile bakmıyor.

Diren Holding bünyesinde DİMES'in yanı sıra Diren Şarapları, Nobel Pazarlama, Karmen Şarapçılık, Kazova Vasfi Diren Tarım İşletmeleri ve Tokat Cihan Nakliyat gibi şirketler bulunuyor. Ailenin iş portföyü tarıma dayalı gıda sektöründe yoğunlaşmış durumda.