2026 yılına yaklaşılırken emekli maaşlarında yapılan artışlar, bankaların promosyon kampanyalarını da hızlandırdı. Maaşını taşıyan emeklilere sunulan promosyon tutarları birçok bankada 20 bin TL’nin üzerine çıkarken, bazı kampanyalarda rakamlar 30 bin TL seviyesine kadar yükseldi.

Ancak uzmanlar, bu tutarların çoğu zaman tüm emekliler için geçerli olmadığına dikkat çekiyor. Tanıtımlarda öne çıkarılan en yüksek promosyon rakamlarının genellikle en üst maaş dilimindeki emeklileri kapsadığı belirtiliyor.

Kampanyaların küçük yazıları belirleyici oluyor

Tüketici temsilcilerine göre aynı kampanya kapsamında daha düşük maaş alan emeklilere daha sınırlı promosyon ödemesi yapılıyor. Bu nedenle sözleşmelerde yer alan küçük yazıların mutlaka incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Uzmanlar, promosyonun hangi maaş aralığı için geçerli olduğunun net şekilde kontrol edilmesini öneriyor.

Ek şartlar promosyonu artırıyor

Bankaların sunduğu yüksek promosyon tutarlarına ulaşmak için bazı ek koşullar talep edilebiliyor. Otomatik fatura talimatı verilmesi, kredi kartı kullanımı ve ek hesap açılması bu şartlar arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre bu koşullar ilk etapta avantaj gibi görünse de, uzun vadede emekliler için ek maliyetler oluşmasına neden olabiliyor.

Ek hesap ve kredi riski öne çıkıyor

Bazı bankaların ek promosyon karşılığında kredi kullanımını şart koştuğu ya da maaş hesabına bağlı kredili mevduat hesabı açılmasını istediği ifade ediliyor. Bu tür hesapların kullanılmadığı düşünülse bile faiz ve masraf riski taşıdığı belirtiliyor.

Özellikle acil harcamalarda farkında olmadan ek hesaba girilmesi, emeklileri beklenmedik borçlarla karşı karşıya bırakabiliyor.

Kredi kartı aidatları gözden kaçabiliyor

Promosyon kapsamında verilen kredi kartlarında ilk yıl aidat alınmasa da, ilerleyen yıllarda belirli şartların sağlanmaması durumunda kart aidatının devreye girebildiği belirtiliyor. Bu durumun emekliler için ek bir masraf kalemi oluşturduğu kaydediliyor.

Uzmanlardan sözleşme uyarısı

Tüketici dernekleri, emeklilerin banka tercihi yaparken yalnızca promosyon tutarına odaklanmaması gerektiğini vurguluyor. Promosyonun hangi şartlarla alınacağı ve bu şartların toplam maliyetinin dikkatlice hesaplanması öneriliyor.

Uzmanlara göre yüksek promosyon her zaman kazanç anlamına gelmiyor. Tek seferlik alınan tutarın, uzun vadede faiz ve masraflarla geri alınabileceği uyarısı yapılıyor. Bu nedenle emeklilerin karar verirken dikkatli davranması gerektği ifade ediliyor.