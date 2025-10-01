Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve arka arkaya gelen ÖTV artışları, akaryakıt fiyatlarında değişimlere yol açıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz fiyatlarına 1 lira zam yapılması öngörülüyor. Peki, 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

1 Ekim 2025 Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul (Avrupa yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.19 TL

Motorin litre fiyatı: 54.46 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul (Anadolu yakası)

Benzin litre fiyatı: 53.03 TL

Motorin litre fiyatı: 54.31 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 54.02 TL

Motorin litre fiyatı: 55.45 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 54.35 TL

Motorin litre fiyatı: 55.76 TL

LPG litre fiyatı: 26.33 TL