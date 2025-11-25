Son Mühür- ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından Kasım 2025 dönemine ait gerçekleştirilen “Türkiye’yi kim yönetsin?” anketi yayımlandı. 26 ilde, 1–9 Kasım tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.015 kişiyle CATI yöntemi kullanılarak yapılan çalışmada, seçmenlere “Türkiye’yi kimin yönetmesini istersiniz?” sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 25,6’sı mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih etti. Erdoğan’ı yüzde 16 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yüzde 12,4 ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi.

Diğer siyasi liderlerin tercih oranları

Ankette öne çıkan diğer isimler ise şu şekilde sıralandı: Selahattin Demirtaş yüzde 5, Özgür Özel yüzde 4,4, Devlet Bahçeli yüzde 3,8, Müsavat Dervişoğlu yüzde 2,9, Ümit Özdağ yüzde 2,1, Fatih Erbakan yüzde 1,7 ve Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1,4 oranında destek aldı.

Katılımcıların yüzde 18’i “hiçbiri” seçeneğini işaretlerken, yüzde 4,2’lik bir kesim ise “fikrim yok/cevap yok” yanıtını verdi.