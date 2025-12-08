Son Mühür- Uluslararası bir platform tarafından hazırlanan “Dünyanın En Güzel 10 Aktrisi” listesi yayınlandı.

Listenin ilk sırasında Hollywood’un öne çıkan oyuncularından Margot Robbie yer alırken, Emma Watson, Zendaya, Ana de Armas ve Gal Gadot gibi ünlü isimler de üst sıralarda kendine yer buldu.

Hande Erçel ilk 10’da yer aldı

Listeye Türkiye’den giren tek isim Hande Erçel oldu. Erçel, dünyanın birçok starının bulunduğu sıralamada 10’uncu sıraya yerleşerek hem Türkiye’de hem de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Oyuncunun son yıllarda elde ettiği küresel popülarite ve marka iş birlikleri, listede yer almasını destekleyen faktörler arasında gösterildi.

İlk 10’da yer alan isimler

Margot Robbie

2 Temmuz 1990’da Queensland’de doğan Robbie, Hollywood’un en çok tercih edilen yıldızlarından biri. Oyunculuğu ve estetik görünümüyle güzellik listelerinin zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Shailene Woodley

California doğumlu Woodley, hem oyunculuk performansı hem de çevreci duruşuyla dikkat çekiyor. Doğal güzelliği sayesinde listede üst sıralarda yer aldı.

Dilraba Dilmurat

1992 doğumlu Çinli aktris, Asya’nın son yıllardaki en popüler ekran yüzlerinden biri olarak sıralamaya girdi.

Nancy McDonie

2000 yılında Daegu’da doğan Nancy, hem oyunculuk hem müzik kariyeriyle dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip.

Kriti Sanon

Bollywood’un yükselen isimlerinden Sanon, başarılı performansları ve zarif görünümüyle listede yer almayı başardı.

Hania Aamir

Pakistanlı oyuncu Aamir, doğal güzelliği ve enerjik tavrıyla son dönemlerin en çok konuşulan genç yıldızlarından biri.

Ana de Armas

1988 doğumlu Kübalı oyuncu, kariyerine “Una rosa de Francia” filmiyle başladı. Daha sonra Los Angeles’a taşınarak “Vurguncular”, “Blade Runner 2049” ve “Bas Gaza” gibi filmlerde rol aldı ve dünya çapında tanındı.

Emma Watson

1990 yılında Fransa’da doğan Watson, 2001’de “Harry Potter ve Felsefe Taşı” ile ilk kez kamera karşısına geçti. Hermione Granger rolüyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu, serinin tüm filmlerinde yer alarak küresel üne kavuştu.

Amber Laura Heard

1986 Texas doğumlu Heard, “Never Back Down” filmiyle çıkış yaptı. Kariyeri boyunca yer aldığı projeler ve dikkat çeken görünümüyle güzellik listelerinde yer almaya devam ediyor.

Hande Erçel

Türkiye’nin tek temsilcisi olan Hande Erçel, listede 10. sıraya yerleşti. Oyuncunun uluslararası marka iş birlikleri, yüksek sosyal medya etkileşimi ve geniş küresel hayran kitlesi başarının temel etkenleri arasında gösteriliyor.