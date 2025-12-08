Son Mühür- Son dönemde şarkılarıyla listelerde zirveye yerleşen Ati242, Blok3 ve Çakal, sosyal medya hesaplarından yaptıkları duyurularla planlanan konserlerini süresiz olarak ertelediklerini bildirdi. Sanatçıların bu hamlesi, özellikle X platformunda “operasyon” söylentilerini alevlendirdi.

‘Rapçilere operasyon’ iddiası sosyal medyada gündem oldu

Üç rapçinin aynı gün konser iptali açıklaması yapması, kullanıcılar arasında “rap camiasına yönelik bir soruşturma mı var?” sorularını gündeme taşıdı. Kısa sürede yüzlerce paylaşım yapıldı ve konu trend listesine girdi.

Ati242 söylentilere yanıt verdi

İddiaların merkezine yerleştirilen Ati242, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla gündeme netlik kazandırdı. Rapçi, şu ifadeleri kullandı:

“Ne tutuklaması, ne operasyonu? Ben olayı anlayamadım. Dayım rahatsızlandığı için Almanya’ya gelmek zorunda kaldım. Ben iyiyim, bir sıkıntı yok. Yakında yeni konser tarihlerini açıklarım.”

Açıklamanın ardından sosyal medyadaki tartışmaların bir kısmı yatışırken, sanatçıların yeni konser takvimlerini ne zaman duyuracağı merak konusu oldu.