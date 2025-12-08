Son Mühür- Bir süre önce Dilara Alemdar ile ilişkisini duyuran ünlü komedyen Ata Demirer, sevgilisiyle Paris’ten paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Eğlenceli karelerin yanı sıra Demirer’in belirgin şekilde incelmiş görüntüsü takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

30 kilo veren komedyene takipçilerden soru yağdı

Son dönemde uyguladığı spor ve diyet programıyla 30 kilo veren Ata Demirer, sosyal medyada sık sık “Nasıl zayıfladın?” sorularına maruz kalıyor. Ünlü komedyen, bu soruya yine kendine özgü mizahıyla yanıt vermeyi tercih etti.

Zayıflama sırrını video ile duyurdu

Demirer, Instagram hesabından paylaştığı eğlenceli videoda kilo verme sürecine dair çok konuşulan bir açıklama yaptı.

Düzenli spor ve beslenme disiplini sayesinde forma girdiğini söyleyen komedyen, takipçilerine dikkat çeken bir öneride bulundu.

“İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz”

Paylaşımında doğal beslenmeye vurgu yapan Demirer, şu ifadeleri kullandı: “Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor.

Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin.”