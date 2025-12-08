Son Mühür- Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz aylarda X platformunda bir kullanıcının, “İrem Derici ile aramızda 16 yaş olmasaydı çok iyi arkadaşlar olabilirdik. Çok yazık maalesef” şeklindeki paylaşımına yanlış anlamayla sert bir yanıt vermişti.

Derici, ilgili kullanıcıya; “Muhtemelen salağın tekisindir, sana ayıracak vaktim yok ama avukatın iyiyse benden bir şeyler kopar. Hayatsız. Amaçsız. Keriz. Take care” şeklinde ağır ifadelerle karşılık vermişti.

Tweet'in yanlış anlaşıldığı ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı, sabah uyandığında paylaşımdaki ifadeleri yanlış yorumladığını fark ettiğini söyledi. X hesabının askıya alındığını belirten Derici, takipçisinden özür dileyerek,

“X hesabımı kapatmışlar, ne olur kıza ulaşın da söyleyin” sözleriyle durumu toparlamaya çalışmıştı. Derici, yaşanan olaydan “utandığını” da ifade etmişti.

“Avukat para istedi”

İrem Derici, daha sonra katıldığı bir programda olayın devam sürecine ilişkin yaptığı açıklamayla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sanatçı, özür videosunun ardından söz konusu kullanıcının avukatının kendi avukatıyla iletişime geçtiğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Özür videosunu paylaştıktan sonra kızın avukatı bizim avukatı arıyor. ‘Rencide olduk, arabuluculuk yapalım’ diyerek para istediklerini söylediler.

Ortada bir özür varken böyle bir taleple gelinmesi hoşuma gitmedi. ‘Buyursunlar dava açsınlar’ dedim. Bu telefon görüşmesi daha dün gerçekleşti.”

Avukat Gözel’den yanıt: “Bu bir hak arayışı”

Derici’nin “para istediler” açıklaması sonrasında müvekkilin avukatı Alp Kemal Gözel kamuoyuna bir açıklama yaptı. Gözel, Derici’nin iddiasına karşılık talebin hukuki çerçevede bir hak arayışı olduğunu vurguladı.

Gözel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Sanatçı kimliğinize saygı duyuyoruz ancak bu kanunen hiçbir vatandaşımıza hakaret etme hakkı vermez.

Müvekkil adına iletilen talep, yasalar çerçevesinde bir hak arayışıdır. Süreçle ilgili her türlü dava, talep ve şikayet hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna bildiririz.”