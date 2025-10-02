Son Mühür- Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararın, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Kararın hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanacağı bildirildi.
Listede dikkat çeken kurumlar
Mal varlığı dondurulan kurumlar arasında İran Atom Enerjisi Kurumu, Bank Sepah ve Bank Sepah International öne çıkıyor. Ayrıca İsfahan Nükleer Yakıt Araştırma ve Üretim Merkezi (NFRPC), İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi (ENTC) ile First East Export Bank, İrano Hind Shipping Company, Karaj Nükleer Araştırma Merkezi ve Mesbah Energy Company de listede yer aldı.
Dondurulan diğer kuruluşlar
Resmi listede yer alan diğer kuruluşlar şu şekilde sıralandı:
Modern Industries Technique Company
Novin Energy Company
Tarım ve Tıp Nükleer Araştırma Merkezi
Pars Trash Company
Pishgam Energy Industries
South Shipping Line İran
Tamas Company
Kavoshyar Company
Irisl Benelux NV
Jabber İbn Hayan
Mal varlığı dondurulan kişiler
BMGK kararları çerçevesinde mal varlıkları dondurulan 20 kişinin isimleri ise şöyle açıklandı:
Dawood Agha-Jani
Amir Moayyed Alai
Behman Asgarpour
Mohammad Fedai Ashiani
Abbas Rezaee Ashtiani
Haleh Bakhtiar
Morteza Behzad
Seyyed Hussein Hosseini
Ali Hajinia Leilabadi
Hamid-Reza Mohajerani
Jafar Mohammadi
Ehsan Monajemi
Houshang Nobar
Mohammad Qannadi
Amir Rahimi
Javad Rahiqi
Abbas Rashidi
M. Javad Karimi Sabet
Seyed Jaber Safdari
Ghasem Soleymani