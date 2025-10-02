Son Mühür- Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararın, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Kararın hükümlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanacağı bildirildi.

Listede dikkat çeken kurumlar

Mal varlığı dondurulan kurumlar arasında İran Atom Enerjisi Kurumu, Bank Sepah ve Bank Sepah International öne çıkıyor. Ayrıca İsfahan Nükleer Yakıt Araştırma ve Üretim Merkezi (NFRPC), İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi (ENTC) ile First East Export Bank, İrano Hind Shipping Company, Karaj Nükleer Araştırma Merkezi ve Mesbah Energy Company de listede yer aldı.

Dondurulan diğer kuruluşlar

Resmi listede yer alan diğer kuruluşlar şu şekilde sıralandı:

Modern Industries Technique Company

Novin Energy Company

Tarım ve Tıp Nükleer Araştırma Merkezi

Pars Trash Company

Pishgam Energy Industries

South Shipping Line İran

Tamas Company

Kavoshyar Company

Irisl Benelux NV

Jabber İbn Hayan

Mal varlığı dondurulan kişiler

BMGK kararları çerçevesinde mal varlıkları dondurulan 20 kişinin isimleri ise şöyle açıklandı:

Dawood Agha-Jani

Amir Moayyed Alai

Behman Asgarpour

Mohammad Fedai Ashiani

Abbas Rezaee Ashtiani

Haleh Bakhtiar

Morteza Behzad

Seyyed Hussein Hosseini

Ali Hajinia Leilabadi

Hamid-Reza Mohajerani

Jafar Mohammadi

Ehsan Monajemi

Houshang Nobar

Mohammad Qannadi

Amir Rahimi

Javad Rahiqi

Abbas Rashidi

M. Javad Karimi Sabet

Seyed Jaber Safdari

Ghasem Soleymani