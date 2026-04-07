Erbil Valisi Ümid Hoşnav, kente yönelik art arda düzenlenen saldırıların ardından basına açıklamalarda bulundu. Hoşnav, Erbil’in Dareşekıran nahiyesine bağlı Zergezevi köyünde bir eve İHA isabet ettiğini ve evde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Erbil için “zor bir gün” ifadesini kullanan Hoşnav, kente çok sayıda füze ve İHA ile saldırı düzenlendiğini aktardı. Zergezevi köyünde herhangi bir askeri noktanın bulunmadığını vurgulayan Hoşnav, köye gönderilen 3 İHA’dan ikisinin tarlalara, birinin ise bir eve isabet ettiğini söyledi. Sivil kayıplardan endişe duyduklarını belirten Hoşnav, Erbil’e yönelik saldırılarda şu ana kadar toplam 16 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.