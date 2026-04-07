Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan Güçleri Partisinin Yahşuş Belde Temsilcisi Biyar Muavvad ile eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, İsrail ordusunun başkent Beyrut’un doğusunda, ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı mahallede hedef aldığı dairede iki adet GBU-39 tipi bomba kullandığı belirtildi. Bombaların hedef alınan binanın 3. katında patladığı, aynı katta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Binada yeni kiracının bulunmadığına da dikkat çekildi.

“Motorla kaçtı, izini kaybettirdi”

Saldırının ardından bir kişinin motosikletle olay yerinden ayrıldığının tespit edildiği belirtilirken, söz konusu kişinin kimliğinin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. İsrail ordusu, 5 Nisan’da Beyrut’un doğusundaki Ayn Saadet bölgesinde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda Muavvad ve eşiyle birlikte bir kişi daha hayatını kaybetmişti. İsrail, Hizbullah’a ait altyapıyı hedef aldığı iddiasıyla 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

"İsrail saldırılarında can kaybı artıyor"

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Lübnan genelinde hava saldırıları başlatan ve başkent Beyrut’u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun bombardıman düzenlediği ülkede kara operasyonlarını da genişletme kararı aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1497’ye yükseldiğini duyurdu.

Lübnan hükümeti ise saldırılar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıkladı.