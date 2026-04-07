Amerikan CNN televizyonunun iki güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, İsrail yönetimi ABD ile İran arasındaki görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanacağı konusunda oldukça şüpheci bir tutum sergiliyor. Tel Aviv’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik atılacak adımlara ilişkin kararını beklediği, ancak müzakerelerin başarısız olması ihtimaline karşı İran’daki enerji ve altyapı tesislerini kapsayan güncel hedef listesini onayladığı öne sürüldü.

“Ateşkes pazarlığı sürüyor, İsrail şartlarını açıkladı”

Washington ile Tel Aviv arasındaki son temaslarda İsrail’in olası bir ateşkese yönelik ciddi endişelerini dile getirdiği, ateşkesin İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesini ve nükleer faaliyetlerini tamamen durdurmasını içermesi gerektiğini vurguladığı belirtildi. Öte yandan ABD merkezli Axios, ABD, İran ve bölgesel arabulucuların kalıcı bir anlaşma için 45 günlük ateşkes şartlarını görüştüğünü iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump ise Tahran yönetimine tanınan 48 saatlik süreyi 8 Nisan’a kadar uzattığını duyurdu.