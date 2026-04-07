Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Hegseth, İran’da düşürülen F-15 uçağının pilotunun hayatta kaldığını ve iletişim kurarak konumunu bildirdiğini belirtti. Pilotun, uçağın 3 Nisan Cuma günü vurulmasının ardından cumartesi günü saklandığını ve pazar günü düzenlenen operasyonla kurtarıldığını aktardı.

İran’a yönelik saldırıların giderek şiddetleneceğini ifade eden Hegseth, “Bugün en yoğun hava saldırılarının yapılacağı gün olacak. Yarın ise bugünkünden daha yoğun geçecek” dedi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Hürmüz Boğazı’nın 48 saat içinde açılmaması halinde İran’ı tehdit etmişti. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kritik saat vererek “Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00” ifadesini kullandı.