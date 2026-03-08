Türkiye Kadın A Milli Hentbol Takımı, 2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında deplasmanda Çekya Kadın Milli Hentbol Takımı ile karşılaştı ve 36-24’lük skorla mağlup ayrıldı.

Maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 17-12 önde tamamlarken, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Çekya, mücadeleden net bir galibiyetle ayrıldı. Millilerimizin gol dağılımında Gülcan Tügel ve Emine Gökdemir 6’şar golle öne çıktı.

A Milli Takım Başantrenörü David Ginesta Montes, maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, birebir pozisyonlarda yaşanan sıkıntılar ve top kayıplarının maçın belirleyici unsuru olduğunu belirtti. Montes, savunmadaki eksiklikleri ve kalecilerin kritik pozisyonlarda etkisiz kaldığını vurgulayarak, önümüzdeki Danimarka ve Macaristan maçlarına odaklanacaklarını ifade etti.

Öte yandan, Türkiye Hentbol Federasyonu Asbaşkanı Şevket Altuğ Taşdemir, müsabaka sonrası Çekya Hentbol Federasyonu Başkanı Ondrej Zdrahala’ya Milli Takım formamızı takdim ederek dostane bir jestte bulundu.