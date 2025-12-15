Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Menderes Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Muhtarlar Çalıştayı, Türkiye’nin dört bir yanından muhtarları İzmir’in Menderes ilçesinde bir araya getirdi. Menderes Belediyesi ile İzmir Muhtarlar Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen çalıştay, üç gün boyunca Özdere’de yapıldı.

Başkan Çiçek muhtarlarla bir araya geldi

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, eşi Melek Çiçek ile birlikte çalıştaya katılarak muhtarlarla buluştu. Başkan Çiçek, program öncesinde muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çalıştay kapsamında düzenlenen kültür turunda muhtarlar, Klaros Antik Kenti’ni ziyaret ederek bölgenin tarihi hakkında bilgi aldı.

“Muhtarlar kilit rolde”

Çalıştayın açılışında konuşan Başkan İlkay Çiçek, muhtarların yerel yönetimlerde üstlendiği role dikkat çekti. Çiçek, birlikte hareket etmenin ve istişare kültürünün hizmet verimini artırdığını belirterek, muhtarların vatandaş ile kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü ifade etti. Eski bir muhtar ve muhtarlar derneği başkanı olduğunu hatırlatan Çiçek, muhtarların her zaman destekçisi olduğunu vurguladı. Yerelden kalkınma anlayışı ve ortak akılla alınacak kararların hizmetlere yön vereceğini dile getirdi.

Birlik ve beraberlik vurgusu

İzmir Muhtarlar Federasyonu Başkanı Sedat Erşahin ise federasyon çatısı altında yürütülen çalışmalara değindi. İki yıl önce birlik anlayışıyla yola çıktıklarını ifade eden Erşahin, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in bu süreçte önemli bir destek verdiğini belirtti. Erşahin, birlik ve beraberlik içinde hareket ettikçe hizmetlerde başarıyı artıracaklarını kaydetti.

Başkan Çiçek’e teşekkür

Marmara Bölgesi Bursa İli Federasyon Başkanı Burhan Mandacı, muhtarların görev yaptıkları bölgelerin sesi ve kulağı olduğunu söyledi. İzmir’de düzenlenen çalıştaydan memnuniyet duyduğunu ifade eden Mandacı, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ve İzmir Muhtarlar Federasyonu’na organizasyon için teşekkür etti.

“Muhtarlık daha güçlü temsil edilmeli”

Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Muhtarlar Sendikası Genel Başkanı Selami Aykut, Başkan İlkay Çiçek’in muhtarlar için önemli bir örnek olduğunu belirtti. Yerel yönetimlerin önemini bilen bir belediye başkanı olarak hizmet verdiğini ifade eden Aykut, muhtarlık kökenli yöneticilerin ve milletvekillerinin sayısının artması gerektiğini dile getirdi.

Çalıştaydan Türkiye’ye mesaj

Karadeniz Bölgesi Karabük Muhtarlar Federasyonu Başkanı İbrahim Harmanbaşı da muhtarlık kurumunun önemine vurgu yaptı. Çalıştayların yalnızca bir buluşma olmadığını belirten Harmanbaşı, İzmir’de ortaya konan ortak aklın Türkiye geneline örnek olacağını söyledi.