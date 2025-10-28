İzmir’in Ödemiş ilçesinde, yaz aylarında yaşanan orman yangınlarından etkilenen bölgelerde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen anlamlı bir etkinlikte, Türkiye’nin yedi bölgesini temsilen getirilen topraklar “Cumhuriyet Çınarı”nda buluşturuldu.

6 bölgeden gelen topraklar Ege toprağıyla harmanlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda yürütülen “Yeşil Vatan, Benim Okulum Geleceğe Çare Projesi” kapsamında, Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi Kültür-Edebiyat Kulübü tarafından “Toprak ve Cumhuriyet Çınarı” etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Samsun, İstanbul, Şanlıurfa, Mersin, Ankara ve Erzurum’daki proje ortağı okullardan gönderilen topraklar öğrenciler tarafından teslim alındı. Bu topraklar Ege Bölgesi’nin toprağıyla karıştırılarak okul bahçesinde dikilen çınar fidanının dibine serpildi. Cumhuriyet’in 102’nci yılı anısına dikilen bu fidan, Türkiye’nin yedi bölgesini temsilen “Cumhuriyet Çınarı” olarak adlandırıldı.

Cumhuriyet ve doğa bilinci aynı köklerde yeşeriyor

Programda, proje ortağı okullardan gönderilen tanıtım videoları izlendi; okulun müzik grubu, yedi bölgeye ait türküleri seslendirdi. Etkinlik, okulun zeybek ekibinin gösterisiyle sona erdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, etkinliğin gençlerde doğa bilinci ve milli değerleri pekiştiren yönüne dikkat çekti. Yahşi, “Cumhuriyetimizin kökleri bu topraklarda yeşerdi, geleceğimizin fidanları da aynı inançla büyüyor.

Gençlerimizin doğaya, vatana ve değerlerimize duyduğu bu hassasiyet, maarif vizyonumuzun en güzel yansımasıdır. Cumhuriyetimizin 102’nci yılında dikilen bu çınar, milletimizin kökleri gibi derin, idealleri gibi dimdik büyüyecektir” dedi.

Yangınlarla yanan topraklarda umudun simgesi

Ödemiş’te gerçekleştirilen etkinlik, yalnızca Cumhuriyet’in 102’nci yılını anmakla kalmadı, aynı zamanda yaz aylarında yaşanan orman yangınlarına karşı toplumsal farkındalık mesajı da taşıdı. Yedi bölgeden gelen toprakların bir araya getirilmesi, hem birlik ve beraberliğin hem de doğanın yeniden yeşermesinin sembolü olarak anlam kazandı.