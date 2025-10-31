UEFA, 2028 ve 2029 yıllarındaki Avrupa kupası finallerine ev sahipliği yapmak isteyen stadyumları açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu kapsamda İstanbul ve Ankara’daki iki stadyum için başvuruda bulundu.

UEFA, başvuru yapan ülkeleri açıkladı

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, resmi internet sitesinde 2028 ve 2029 yıllarında düzenlenecek Avrupa kupası finalleri için başvuruda bulunan ülkeleri ve stadyumları duyurdu. Açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalleri için toplam 15 ülkeden başvuru alındı.

UEFA, nihai tekliflerin 10 Haziran 2026 tarihine kadar yapılması gerektiğini belirtti.

Türkiye iki büyük finale aday oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA’ya yaptığı başvuruyla iki farklı final organizasyonuna ev sahipliği talebinde bulundu. Buna göre TFF’nin başvurduğu organizasyonlar şöyle açıklandı:

2028: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali – Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park (İstanbul)

2029: UEFA Avrupa Ligi Finali – Ankara 19 Mayıs Stadyumu (Ankara)

İstanbul ve Ankara’dan Avrupa’ya mesaj

Türkiye’nin başvurusuyla birlikte, UEFA finallerinin yalnızca İstanbul gibi dünya çapında bilinen bir futbol kentinde değil, aynı zamanda Ankara’da da düzenlenmesi hedefleniyor.

Yeni inşa edilen Ankara 19 Mayıs Stadyumu, UEFA standartlarına uygun yapısıyla ilk kez büyük bir uluslararası final organizasyonu için aday gösterildi.