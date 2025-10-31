Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile yollarını ayırdı. Kulüp, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiğini duyurdu.

Karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı

Fatih Karagümrük Kulübü, teknik direktör Marcel Licka ile yolların ayrıldığını resmi açıklamayla duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.”

Karagümrük’te yeni hoca arayışı başladı

İstanbul temsilcisinin, yeni teknik direktör için yerli ve yabancı adaylarla görüştüğü belirtiliyor. Yönetimin, milli ara öncesinde takımın başına yeni bir ismi getirmeyi hedeflediği ifade edildi.