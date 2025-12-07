Son Mühür- Güvenlik kaynakları, ABD’nin son yıllarda bölgede Türkiye olmadan sonuç alınamayacağını daha iyi kavradığını belirtti. Kaynaklar, “Amerika yaklaşık 10 yıldır anlatmaya çalıştığımız tabloyu yeni yeni görüyor. Küresel güç olabilirsiniz ama Orta Doğu’da tek başına bir sonuç elde edemezsiniz. Bu coğrafyada çalışılabilecek tek güç Türkiye’dir” değerlendirmesinde bulundu.

Suriye, Gazze ve Ukrayna-Rusya hattındaki krizlerde Washington’un Ankara ile iş birliği arayışını artırmasının da bu değişimin göstergesi olduğu ifade edildi.

Suriye’de yeniden inşa dönemi

Suriye’nin geniş bölgelerinde meydana gelen ağır yıkımın, yeniden imar için önemli bir ekonomik potansiyel taşıdığı belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarına göre önümüzdeki süreçte Türkiye, Körfez ülkeleri ve Mısır başta olmak üzere bölge ülkeleri yeniden inşa için ortak masa kuracak.

Amerikan yaptırımlarının gevşetilmesi ise ekonomik toparlanma için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

SDG’ye son uyarı

Güvenlik kaynaklarının en net mesajı, SDG’nin yıl sonuna kadar entegrasyon sürecini tamamlamak zorunda olduğu yönünde oldu. Kaynaklar, SDG’nin örgütsel yapısını dağıtması; bireysel olarak Suriye ordusuna katılması gerektiğini belirterek şu ifadeyi kullandı:

“SDG’nin üst yönetiminin Şam hükümetinde yer alması kesinlikle kabul edilemez. 10 Mart mutabakatı açıktır. Şartlar yerine getirilmezse Suriye kendi egemenliği için operasyon yapar ve Türkiye de buna destek verir.”

Bazı bölgelerde halen küçük çaplı çatışmaların sürdüğü ancak ABD, Türkiye ve Suriye’nin süreçte mutabık olduğu bilgisi paylaşıldı.

DEAŞ argümanı ortadan kalkıyor

Şam yönetimi ile ABD’nin geçtiğimiz hafta DEAŞ’a karşı ilk ortak operasyonunu gerçekleştirmesi, SDG’nin yıllardır kullandığı “DEAŞ tehdidi” gerekçesini zayıflattı. Güvenlik kaynakları, artık bu argümanın geçerliliğini büyük ölçüde kaybettiğini ifade etti.

Ayrıca Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün ve Lübnan’ın ortak hareket merkezi kurmak için uzlaştığı, Türkiye’nin merkeze personel gönderdiği belirtildi.

Suriye askerlerinin Türkiye’de eğitimi sürüyor

Suriye ordusu mensuplarının Türk kışlalarında eğitim aldığı programa ikinci grubun katılmak üzere olduğu aktarıldı. Güvenlik kaynakları, sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi.