Markanın internet sitesinde i10’un tanıtım sayfası hâlâ erişimde olsa da, “fiyat al” ve “model fiyatları” bölümlerinde i10’un yer almaması dikkat çekiyor. Güncel fiyatlandırmada giriş seviyesindeki i20’nin öne çıkması ise i10’un satış sürecinin sona erdiğine işaret ediyor.

Sektör kaynaklarına göre Hyundai bayilerinde i10 için artık yeni sipariş alınmıyor ve stokların büyük ölçüde tükendiği belirtiliyor. Bazı bayilerde yalnızca sınırlı sayıda eski stok araç kaldığı, yeni üretim veya sevkiyat beklentisinin bulunmadığı aktarılıyor.

Resmi açıklama geldi mi?

Hyundai cephesinden, i10’un Türkiye pazarından tamamen çekilip çekilmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Modelin global ürün gamında yer almaya devam etmesi, satışların geçici bir planlama ya da strateji değişikliği nedeniyle durdurulmuş olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. i10’un satıştan çekilmesiyle birlikte, Türkiye’de giriş seviyesindeki sıfır otomobil seçeneklerinin daha da kısıtlandığı görülüyor.