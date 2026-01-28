Son Mühür- İstanbul merkezli yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, İran adına yürütüldüğü değerlendirilen siyasal ve askeri casusluk faaliyetleri deşifre edildi.

Güvenlik birimlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılık, TEM ve MİT ortak çalıştı

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı iş birliğiyle yürütüldü. Çalışmalarda, Türkiye’nin ulusal güvenliğini hedef alan faaliyetler mercek altına alındı.

İran Devrim Muhafızları ile irtibat tespit edildi

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin İran Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat birimleri ile doğrudan bağlantılı olduğu belirlendi.

Şahısların hem Türkiye’deki askeri tesisler hem de yurt dışındaki kritik noktalar hakkında bilgi topladığı, ayrıca lojistik destek sağladığı tespit edildi.

İncirlik Hava Üssü hedef alındı

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre şüphelilerin, Adana’daki İncirlik Hava Üssü çevresinde keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Bunun yanı sıra, Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere yönelik SİHA sevkiyatına ilişkin operasyonel faaliyetlerde rol aldıkları belirlendi.

Toplanan bilgiler İran’a aktarılmış

Şüphelilerin, elde ettikleri askeri ve stratejik bilgileri İran istihbarat servisine aktardıkları, bu bilgilerin casusluk faaliyetleri kapsamında kullanıldığı değerlendirildi. Söz konusu eylemlerin, devletin güvenliğine karşı suçlar kapsamında ele alındığı öğrenildi.

5 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul, Van, Samsun, Yalova ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; İran uyruklu Ashkan Jalali ile Remzi Beyaz, Alican Koç, Erhan Ergelen, Taner Özcan ve Cemal Beyaz gözaltına alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 6 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.