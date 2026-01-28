Son Mühür- Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan Arife Gökçe’nin kaybına ilişkin dosyada baş şüpheli olarak adı geçen Sinan Sardoğan, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Tahliye kararının ardından Sardoğan’a ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılmaya başladı.

Baş şüpheli olarak gündeme gelmişti

Arife Gökçe’nin kaybolmasına ilişkin soruşturma sürecinde Sinan Sardoğan, kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer aldı. Sardoğan, dosya kapsamında baş şüpheli olarak anılırken, daha önce yaşlı kadınlara yönelik taciz iddiaları nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Tahliye sonrası görüntüler paylaşıldı

Cezaevinden tahliye edilmesinin ardından Sinan Sardoğan’ın sosyal medyada paylaşılan ilk görüntüleri dikkat çekti. Tıraş olduktan sonra video kaydı alarak paylaşan Sardoğan’ın, tutukluluk sürecinde kilo aldığı gözlendi.