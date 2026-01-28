Son Mühür - Türk Hava Yolları (THY), Orta ve Kuzey Avrupa uçuşlarında gidiş-dönüş ve tüm vergiler dahil 159 dolardan başlayan fiyatlarla yolcularına seyahat fırsatı sunuyor. THY İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı çıkışlı İsviçre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç’teki toplam 23 destinasyon için indirimli bilet kampanyasının başlatıldığı belirtildi.

Kampanya tarihleri

Sınırlı koltuk sayısıyla geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin biletlerini 3 Şubat’a kadar satın alması gerekiyor. Bu kapsamda seyahatler 28 Ocak–10 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Ekonomi sınıfında 159 dolardan başlayan kampanyalı fiyatlar, THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınan biletler için geçerli olurken, satış ofisleri ve acentelerde fiyatların farklılık gösterebileceği ifade edildi. Kampanya dışı dönemler ve detaylı bilgilere ise THY’nin internet sitesi, 444 0 849 numaralı çağrı merkezi ya da satış noktalarından ulaşılabiliyor.