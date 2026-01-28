Son Mühür- Bankalar, ATM’lerden yapılan para çekme ve yatırma işlemlerine ilişkin günlük limitlerini güncelledi. Yapılan düzenlemeyle birlikte bazı bankalarda günlük para çekme limiti 60 bin TL’ye kadar yükselirken, para yatırma işlemlerinde üst sınır 185 bin TL’ye ulaştı.

Limitler banka ve kart türüne göre değişiyor

ATM işlemlerinde uygulanacak günlük limitler; bankanın kendi politikalarına, kullanılan kartın türüne ve işlemin nakit ya da QR kod ile yapılmasına göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle vatandaşların işlem öncesinde bankalarına ait güncel limit bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor.

Banka banka günlük para çekme limitleri

Güncel verilere göre bankaların ATM’lerden yapılacak günlük para çekme limitleri (nakit/QR/toplam) şu şekilde:

Akbank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL

Aktif Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL

Alternatif Bank: 20.000 TL / — / 20.000 TL

Anadolu Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL

Burgan Bank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL

DenizBank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL

Enpara: 50.000 TL / 10.000 TL / 60.000 TL

Fibabanka: 20.000 TL / 15.000 TL / 35.000 TL

Garanti BBVA: 20.000 TL / 20.000 TL / 40.000 TL

Halkbank: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL

HSBC: 10.000 TL / — / 10.000 TL

ING: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL

Kuveyt Türk: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL

OdeaBank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL

QNB Finansbank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL

TEB: 10.000 TL / 5.000 TL / 15.000 TL

Türkiye İş Bankası: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL

VakıfBank: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL

Vakıf Katılım: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL

Yapı Kredi: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL

Ziraat Bankası: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL

Ziraat Katılım: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL

ATM’den para yatırma üst sınırları

ATM’lerden yapılabilecek günlük para yatırma limitleri ise bankalara göre şöyle sıralanıyor:

Akbank: 50.000 TL

Aktif Bank: 20.000 TL

Alternatif Bank: 50.000 TL

Anadolu Bank: 30.000 TL

Burgan Bank: 100.000 TL

DenizBank: 74.750 TL

Enpara: 185.000 TL

Fibabanka: 100.000 TL

Garanti BBVA: 100.000 TL

Halkbank: 50.000 TL

HSBC: 50.000 TL

ING: 150.000 TL

Kuveyt Türk: 50.000 TL

OdeaBank: 100.000 TL

QNB Finansbank: 185.000 TL

Şekerbank: 50.000 TL

TEB: 74.790 TL

Türkiye İş Bankası: 100.000 TL

VakıfBank: 50.000 TL

Vakıf Katılım: 100.000 TL

Yapı Kredi: 185.000 TL

Ziraat Bankası: 50.000 TL

Ziraat Katılım: 50.000 TL

Limit yetersiz kalırsa ne yapılmalı?

Günlük ATM limitlerinin talep edilen tutarı karşılamadığı durumlarda, vatandaşlar banka şubelerine başvurarak yüksek tutarlı nakit çekim talimatı verebiliyor. Uzmanlar, özellikle büyük meblağlı işlemlerde şube üzerinden işlem yapılmasının daha güvenli olduğuna dikkat çekiyor.