Son Mühür- Bankalar, ATM’lerden yapılan para çekme ve yatırma işlemlerine ilişkin günlük limitlerini güncelledi. Yapılan düzenlemeyle birlikte bazı bankalarda günlük para çekme limiti 60 bin TL’ye kadar yükselirken, para yatırma işlemlerinde üst sınır 185 bin TL’ye ulaştı.
Limitler banka ve kart türüne göre değişiyor
ATM işlemlerinde uygulanacak günlük limitler; bankanın kendi politikalarına, kullanılan kartın türüne ve işlemin nakit ya da QR kod ile yapılmasına göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle vatandaşların işlem öncesinde bankalarına ait güncel limit bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor.
Banka banka günlük para çekme limitleri
Güncel verilere göre bankaların ATM’lerden yapılacak günlük para çekme limitleri (nakit/QR/toplam) şu şekilde:
- Akbank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL
- Aktif Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL
- Alternatif Bank: 20.000 TL / — / 20.000 TL
- Anadolu Bank: 10.000 TL / — / 10.000 TL
- Burgan Bank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
- DenizBank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL
- Enpara: 50.000 TL / 10.000 TL / 60.000 TL
- Fibabanka: 20.000 TL / 15.000 TL / 35.000 TL
- Garanti BBVA: 20.000 TL / 20.000 TL / 40.000 TL
- Halkbank: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL
- HSBC: 10.000 TL / — / 10.000 TL
- ING: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
- Kuveyt Türk: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
- OdeaBank: 10.000 TL / 10.000 TL / 20.000 TL
- QNB Finansbank: 20.000 TL / 10.000 TL / 30.000 TL
- TEB: 10.000 TL / 5.000 TL / 15.000 TL
- Türkiye İş Bankası: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
- VakıfBank: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
- Vakıf Katılım: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
- Yapı Kredi: 20.000 TL / 5.000 TL / 25.000 TL
- Ziraat Bankası: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL
- Ziraat Katılım: 10.000 TL / 7.500 TL / 17.500 TL
ATM’den para yatırma üst sınırları
ATM’lerden yapılabilecek günlük para yatırma limitleri ise bankalara göre şöyle sıralanıyor:
- Akbank: 50.000 TL
- Aktif Bank: 20.000 TL
- Alternatif Bank: 50.000 TL
- Anadolu Bank: 30.000 TL
- Burgan Bank: 100.000 TL
- DenizBank: 74.750 TL
- Enpara: 185.000 TL
- Fibabanka: 100.000 TL
- Garanti BBVA: 100.000 TL
- Halkbank: 50.000 TL
- HSBC: 50.000 TL
- ING: 150.000 TL
- Kuveyt Türk: 50.000 TL
- OdeaBank: 100.000 TL
- QNB Finansbank: 185.000 TL
- Şekerbank: 50.000 TL
- TEB: 74.790 TL
- Türkiye İş Bankası: 100.000 TL
- VakıfBank: 50.000 TL
- Vakıf Katılım: 100.000 TL
- Yapı Kredi: 185.000 TL
- Ziraat Bankası: 50.000 TL
- Ziraat Katılım: 50.000 TL
Limit yetersiz kalırsa ne yapılmalı?
Günlük ATM limitlerinin talep edilen tutarı karşılamadığı durumlarda, vatandaşlar banka şubelerine başvurarak yüksek tutarlı nakit çekim talimatı verebiliyor. Uzmanlar, özellikle büyük meblağlı işlemlerde şube üzerinden işlem yapılmasının daha güvenli olduğuna dikkat çekiyor.