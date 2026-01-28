Bu ceza kanunu taslağı, Taliban’ın mevcut eğitim politikalarıyla örtüşerek kız çocuklarının öğrenim hakkını tamamen ortadan kaldıran uygulamaları da gözler önüne seriyor. Taliban uzun süredir kızların ortaokul sonrası eğitime devam etmesine izin vermezken, Afganistan kız çocuklarının eğitim hakkının sistematik biçimde engellendiği tek ülke olarak öne çıkıyor. Bu yasak halihazırda yaklaşık 2,2 milyon kız çocuğunu eğitimden mahrum bırakıyor ve ülkenin toplumsal geleceğini ciddi biçimde riske atıyor. Uluslararası kuruluşlar, kız çocuklarının yeniden eğitime erişebilmesi ve adil ceza sisteminin sağlanması için Taliban üzerindeki baskıyı artırsa da şu ana kadar somut bir adım atılmış değil.