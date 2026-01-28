Son Mühür - Silivri’de yapılan buluşmada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aradan geçen zamana rağmen iddianamelerin hazırlanmadığını vurguladı. Özel, “Sekiz aydır eşinin iddianamesini bekleyen arkadaşlarımız var. Hakkında hâlâ iddianame yazılmamış belediye başkanlarımızın, çalışanlarımızın aileleri bugün burada” ifadelerini kullandı.

TRT görüntülerine sert tepki

Özgür Özel, CHP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik operasyonda TRT Haber tarafından kullanılan arşiv görüntülerine de tepki gösterdi. TRT mikrofonunu eline alan Özel, kullanılan görüntülerle ilgili itirazlarını dile getirdi. “‘Elimizde görüntü yoktu’ dediler. ‘Stok görüntü’ cevabı verdiler. Utanmıyor musunuz dedik,” ifadelerini kullanan Özel, yapılan yayıncılığın kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu savundu.

“Bu bir siyasi mücadele”

Konuşmasında operasyonların niteliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, sürecin hukuki değil siyasi bir zeminde ilerlediğini ileri sürdü. “Yalandan ve iftiradan bıkılmış durumda. Burada yılan yok, kimlerin ne yaptığı belli. Sabahın beşinde, milletin seçtiği belediye başkanlarının kapısına dayananlar belli. Hangisine söylendi de gelmedi?” sözleriyle uygulamalara tepki gösterdi.

Tutuklama eleştirisi

Özgür Özel, suç örgütü lideri olarak anılan Aziz İhsan Aktaş’ın tutuksuz yargılanmasına da dikkat çekti. “Zeydan Karalar, Oya Tekin ceza alsa yatarı kalmamış kişiler. Buna rağmen tutuklular. Buna karşılık 700 yılla yargılanan Aziz İhsan Aktaş evinde. Ceza alsa yatarı kalmamış insanlar içeride, suç örgütü lideri evinde. Devletin verdiği 10 koruma ile dolaşıyor. Bu olacak iş değil. Bu bir siyasi mücadeledir, hukuki değil,” dedi.

“Kanun 20.00’de Saray’da”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın, “Keşke mevzuat müsait olsa da duruşmalar televizyonlarda canlı yayınlanabilseydi” sözlerine yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’te yasa çıkarma sürecinin önünde herhangi bir engel bulunmadığını savundu.

Özel, konunun bir “temenni” meselesi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Dün Feti Yıldız ‘keşke canlı yayın olsa’ dedi. ‘Ne keşkesi?’ dedim. Bir cümlelik kanun maddesi versin. Yazsın gerekçesini, öğleden sonra Adalet Komisyonu’nda görüşülsün. O imzayı da veririz. Salı günü 19.30’da Genel Kurul’da olur. Söz dahi istemiyoruz. 19.35’te kanun geçer, 20.00’de Saray’dadır. Madem ‘Bahçeli’yi kırmam’ deniliyor, gece 12’de Resmi Gazete’de yayımlanır. Hodri meydan.”

TRT Haber'e yüklendi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce’nin cezaevinde evlendiğini hatırlatarak, nikâh fotoğraflarının hâlâ kendilerine verilmediğini söyledi. Özel, Gökce’nin eşi Filiz Kahveci Gökce ile birlikte yaptığı açıklamada TRT Haber’e sert sözlerle yüklendi.

TRT mikrofonunu eline alan Özel, kamu yayıncılığına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bir yıllık evli gel. Bakın gözünün içine. Kocasının kasasına mühür çıktı diye dolar montajlayan TRT. Al, sor bakalım ne diyor. Onun vergisiyle yayın yapıyorsun, bizim vergimizle yayın yapıyorsun. ‘Kasadan para çıktı’ yalanını attınız. O gün daha beş aylık evliydi. Bu kadar zulmün bir bedeli olacak. Bu dünyada olmazsa öbür dünyada olacak. İki elimiz yakada. Kimse helallik istemesin. Hiç kimseye hakkımızı helal etmeyeceğiz.”