Son Mühür - ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği, vize başvurularına ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçireceğini duyurdu. Açıklamaya göre 15 Aralık 2025’ten itibaren F, M, J, H-1B ve H-4 vize türlerine başvuracak kişilerden sosyal medya hesaplarını “herkese açık” konuma getirmeleri talep edilecek. Büyükelçilik, bu uygulamanın güvenlik ve kimlik doğrulama süreçlerinin bir parçası olduğunu belirtti. Ayrıca göçmen olmayan vizelerde sosyal medya hesaplarına yönelik bu yeni uygulamanın resmen yürürlüğe gireceği ifade edildi.

'Herkese açık olma' şartı getirildi

Büyükelçiliğin konuya dair yazılı açıklamasında, 15 Aralık 2025’ten itibaren ABD yasaları kapsamında F, M ve J göçmen olmayan vize türlerinin yanı sıra H-1B ve H-4 başvurularında da kimlik doğrulama ve ABD’ye giriş uygunluğunun belirlenmesine yardımcı olmak amacıyla tüm başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını herkese açık hale getirmesinin zorunlu olduğu belirtildi.