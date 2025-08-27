Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı 2025 yılında yüzde 90,9 olarak kaydedildi. Cinsiyete göre dağılımda erkeklerde yüzde 93,6, kadınlarda ise yüzde 88,2 oldu. İnternet kullanımındaki bu artış, e-devlet, e-ticaret ve sosyal medya kullanım oranlarını da yükseltti.

E-devlet kullanımında artış

Son 12 ayda e-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran yüzde 82,8, kadınlarda ise yüzde 69,5 oldu. Yaş grubuna göre incelendiğinde, 25-34 yaş grubunda kullanım yüzde 92,8, 65-74 yaş grubunda ise yüzde 29,6 olarak görüldü.

E-devlet kullanım amaçları arasında en yüksek oran yüzde 68,5 ile kişisel bilgilere erişim oldu. Bunu yüzde 53,6 ile randevu veya rezervasyon alma ve yüzde 46,4 ile kamu kuruluşlarından bilgi edinme takip etti.

E-ticaret kullanımı

İnternet kullanıcılarının yüzde 55,7’si son 12 ayda mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme işlemi yaptı. Erkeklerde bu oran yüzde 59,1, kadınlarda ise yüzde 52,3 oldu. Kullanıcıların yüzde 42,3’ü son 3 ayda e-ticaret işlemi gerçekleştirdi.

E-ticaret yapanların yüzde 29’u web sitesi veya uygulama üzerinden sorun yaşadı. En yaygın sorunlar; teslimatın gecikmesi (yüzde 12,7) ve yanlış veya hasarlı ürün/hizmet teslimi (yüzde 11,8) olarak kaydedildi.

İnternet üzerinden öğrenme

Son 3 ayda internet üzerinden eğitim, mesleki veya özel amaçlı öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı yüzde 17,7 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 17,5, kadınlarda ise yüzde 18,0 olarak ölçüldü.

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları

Bireylerin en çok kullandıkları uygulamalar; WhatsApp yüzde 88,6, YouTube yüzde 72,9 ve Instagram yüzde 68,1 oldu. Erkeklerde WhatsApp kullanım oranı yüzde 91,3, kadınlarda yüzde 85,9 olarak görüldü.

Elektronik kimlik kullanımı

İnternet kullanıcılarının yüzde 15,6’sı çevrimiçi hizmetlere erişimde elektronik kimlik kullandığını belirtti. Bu oran erkeklerde yüzde 18,0, kadınlarda ise yüzde 13,3 oldu.