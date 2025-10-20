Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağır ve işitme engelli yurttaşların kamusal hayata eşit katılımını sağlamak amacıyla Türk İşaret Dili Birimi’ni ve bu birime bağlı Sessiz Destek Çözüm Merkezi’ni hayata geçirdi.

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın Engellilik Çalıştayı’nda sözünü verdiği proje, Türkiye’de belediye düzeyinde bir ilk olma özelliğini taşıyor.

Engelleri kaldıran yenilikçi hizmet

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan yeni merkez, işaret dili çevirmenleri aracılığıyla sağır ve işitme engelli bireylerin sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi alanlarda destek almasını sağlıyor.

Çevirmenler, görüntülü arama üzerinden vatandaşlara yardımcı olurken gerektiğinde yüz yüze tercümanlık da yapıyor.

Eşrefpaşa Hastanesi gibi belediyeye bağlı kurumlarda randevu oluşturulmasından muayene sürecine kadar her aşamada işitme engelli yurttaşlara eşlik ediliyor. Bu kapsamlı destek, Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından yüz yüze hizmet modeliyle uygulanıyor.

Tek tıkla engelsiz hizmet dönemi

Sessiz Destek Çözüm Merkezi, sağır ve işitme engelli yurttaşların iletişim haklarını güçlendirmek ve kamu hizmetlerine eşit erişimini sağlamak amacıyla oluşturuldu. Vatandaşlar, "bizizmir" web adresindeki Engelsiz Çağrı Merkezi bölümüne girerek görüntülü arama desteğine ulaşabiliyor. Böylece bireyler tek tıkla belediye hizmetlerine erişip günlük yaşamlarındaki engelleri kolayca aşabiliyor.

“Onların sesi oluyoruz”

Merkezde görev yapan işaret dili çevirmeni Zeki Can Yunar, sağır bir anne ve babanın çocuğu olarak CODA (Children of Deaf Adults) birey olduğunu belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Çocukluğumdan bu yana ailemin çevirmenliğini yapıyordum. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde profesyonel olarak işaret dili çevirmenliği yapıyorum.

Sessiz Destek Çözüm Merkezi olarak işitme engelli yurttaşlarımızın erişilebilirliği için bir bariyeri ortadan kaldırıyoruz. Örneğin bir yurttaş bizi görüntülü arıyor, onun için hastane randevusu oluşturuyoruz.

Randevu gününde de hasta kayıttan doktor görüşmesine kadar tüm aşamalarda tercümanlık yaparak onların sesi oluyoruz.”

Yunar, merkezin sağır bireylerin bağımsız yaşam hakkını güçlendirdiğini ve toplumsal eşitliğe katkı sağladığını da vurguladı.

“Erişilebilirlik için çok önemli bir adım”

Sessiz Destek Çözüm Merkezi’nde görev yapan bir diğer işaret dili çevirmeni Gamze Albayrak, proje hakkında şu değerlendirmede bulundu:

“Ben CODA birey değilim ancak işaret dili ve tercümanlık eğitimi aldım. Sağır derneklerine üye olarak ve özel sektörde çevirmenlik yaparak kendimi geliştirdim. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde bu önemli projenin bir parçasıyım.

Yüz yüze ve görüntülü arama desteğini eş zamanlı yürüten bu sistem, sağır ve işitme engelli yurttaşların erişim engellerini ortadan kaldırıyor. Bu, erişilebilirlik açısından çok değerli bir adım.”

Cemil Tugay’ın vizyonuyla “Engelsiz İzmir”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, göreve geldiği günden bu yana “Engelsiz İzmir” hedefiyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sağır ve işitme engellilere özel bu hizmeti hayata geçirerek kapsayıcı belediyeciliğin örneğini sergiledi.

Sessiz Destek Çözüm Merkezi, hem teknolojik altyapısı hem de toplumsal duyarlılığıyla İzmir’in sosyal belediyecilik anlayışında yeni bir sayfa açtı.

İzmir, Türkiye’ye örnek olacak

Türk İşaret Dili Birimi ve Sessiz Destek Çözüm Merkezi, yalnızca İzmirli yurttaşlara değil, benzer uygulamaları hayata geçirmek isteyen diğer belediyelere de örnek teşkil ediyor.

Proje, engellilerin eşit yurttaşlık hakkını savunmanın yanı sıra, yerel yönetimlerin insan odaklı politikalarının da en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.