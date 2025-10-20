Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte istihdamı artırmak ve dezavantajlı gruplara fırsat sunmak amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile yürüttüğü ortak projelere bu yıl da devam edecek. Kadınlar ve gençler için yeni iş olanakları yaratılacak.

İstihdam odaklı iş birliği devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte istihdamı artırmak ve sosyal eşitsizlikleri azaltmak amacıyla yürüttüğü projelere hız kesmeden devam ediyor. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın “kapsayıcı kalkınma” vizyonu doğrultusunda geliştirilen çalışmalar kapsamında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile sürdürülen iş birliği yenilendi.

Belediye Meclisi tarafından onaylanan kararın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile UNDP arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandı. Bu kapsamda, kentte istihdamın artırılması ve dezavantajlı kesimlerin üretim süreçlerine katılımının desteklenmesi hedefleniyor.

Törenle imzalar atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, UNDP Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, UNDP Sosyal İçerme ve Yönetişim Portföyü Yöneticisi Cem Bayrak, Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı ve UNDP İzmir Bölge Koordinatörü Güvenç Küçüktok katıldı.

Yenilenen iş birliği ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası bünyesinde yürütülen “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar”, “Yarının Köyleri”, “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri” ve “Roman Gençlerin İstihdamına Yönelik Yerel Model Geliştirilmesi” projeleri daha da güçlendirilerek sürdürülecek.

Kadınlar ve gençler için yeni fırsatlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nın yürüttüğü projelerle bugüne kadar yaklaşık bin 400 kişiye ulaşıldı. Yeni dönemde hedef, daha fazla gence ve kadına erişerek kentte nitelikli iş gücü yaratmak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uluslararası iş birlikleriyle istihdamı artırırken aynı zamanda iş hayatına henüz katılamamış yurttaşlara mesleki eğitim ve beceri kazandıran kurslar sunmayı sürdürecek.

“Meslek Fabrikası gerçek bir üretim alanı gibi işliyor”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “gerçek bir fabrika gibi işleyen” Meslek Fabrikası, kentin istihdam kapasitesini geliştirmede önemli rol üstleniyor. Farklı sektörlere nitelikli personel kazandıran eğitim programları, elde edilen deneyimlerle daha güçlü biçimde devam edecek. Kurslara ilişkin bilgi ve başvurular, Meslek Fabrikası’nın sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilecek.