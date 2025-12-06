İzmir’de yaşayan Hasan ve Öznur Başkaya çifti, düğünlerinde söyledikleri “Ne Bilsin Eller” adlı şarkıyla bir anda sosyal medyada gündem oldu. Ancak bu beklenmedik ilgi, zamanla hukuki bir sürece dönüştü. Şarkının sahibi Ankaralı Coşkun’un, videonun yayılması üzerine çift hakkında şikayette bulunduğu ve uzlaşma kapsamında 300 bin lira talep ettiği öne sürüldü. Başkaya çifti ise şarkıyı sadece düğün anısı olarak seslendirdiklerini ve hiçbir ticari kazanç elde etmediklerini belirterek, davanın geri çekilmesini istedi.

2023 yılının Haziran ayında dünyaevine giren konservatuar mezunu Hasan Başkaya ile amatör olarak müzikle ilgilenen memur eşi Öznur Başkaya, düğün girişinde Ankaralı Coşkun’un sevilen eserlerinden “Ne Bilsin Eller”i birlikte seslendirdi. Davetlilerden büyük alkış alan bu anlar, düğüne katılanlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Video, özellikle düğün içeriklerinin yayınlandığı sayfalarda kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Ankaralı Coşkun da ilk etapta paylaşılan videolardan birinin altına yorum yaparak çifti tebrik etti.

Viral olan görüntülerin ardından Başkaya çifti, beklemedikleri bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Şarkının sahibi Coşkun Direk’in, görüntülerin izinsiz kullanımı gerekçesiyle yasal süreci başlattığı ve uzlaşma kapsamında 300 bin lira talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

"Kendi hesabımda bin 500 beğenide kaldı, başka sayfalarda milyonlara ulaştı"

Hasan Başkaya, videonun kendi hesapları üzerinden değil, farklı düğün ve eğlence sayfaları aracılığıyla yayıldığını vurguladı. Eşinin gelinliğiyle şarkı söylemesinin dikkat çektiğini dile getiren Başkaya, "Eşim amatör olarak söyledi. Gelinliğiyle şarkı söylemesi çok dikkat çekti. Kendi hesabımda bin 500 beğeni kaldı ama farklı hesaplar milyonlara ulaştı" dedi. Video farklı platformlarda yayılmaya devam ederken, çift resmi izin almak adına Ankaralı Coşkun’la iletişime geçmeye çalıştı, ancak bu girişim sonuçsuz kaldı.

"Önce tebrik etti, sonra dava açtı" iddiası

Hasan Başkaya, ilk paylaşım günlerinde Ankaralı Coşkun’un kendisine destek veren bir yorum yaptığını, hatta kendi mesajına da karşılık verdiğini iddia etti. Süreci şu sözlerle anlattı: "Bir süre sonra soruşturma açılacağını söyledi ve attığı yorumu sildi. Biz videodan hiçbir maddi kazanç sağlamadığımızı ifade ederek ifademizi verdik. Uzlaşmacı, bizden 300 bin lira istediğini iletti. Bu rakama çok şaşırdık. Hayatımda böyle bir para görmedim."

"Bize yasakladı ama hala birlikte söylemek istiyoruz"

Başkaya, artık kendilerine söz konusu eseri söylemelerinin yasaklandığını ifade ederken, yaşananların telif haklarına ilişkin daha geniş bir soruna işaret ettiğini savundu. "Maddi kazanç olmadan bile izinsiz söylemek dava konusu olabiliyormuş. Hikaye atsanız bile başınıza gelebiliyor. Bu tüm müzisyenleri ilgilendiren ciddi bir konu" diyen Başkaya, tüm yaşananlara rağmen Ankaralı Coşkun’a olan saygılarının devam ettiğini dile getirdi. Çiftin talebi ise net: Şarkıyı birlikte söyleyerek bir klip çekmek ve davanın geri çekilmesi. Hasan Başkaya bu isteğini, "Biz onu severek dinliyoruz. Davayı geri çekmesini istiyoruz, başka bir isteğimiz yok" çağrısı yaptı.