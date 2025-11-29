Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde hayata geçirilen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında inşa edilecek 500 bin sosyal konutun yanında 500 mahalle konağı kurulacağını açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüzyılın Konut Projesi’nde bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Mahalle kültüründe ne varsa mahalle konaklarımızda da o olacak” ifadelerini kullandı.

'Yalnızca konut değil, yaşam alanı'

Projeye ilişkin görüntülerde, Toplu Konut İdaresi’nin yalnızca konut değil, aynı zamanda mahalle yaşamını destekleyecek konaklar da inşa edeceği vurgulandı. Mahalle konaklarında; taziye evi, yaşlılar için etkinlik alanı, kafeterya, aile sağlığı merkezi, anaokulu, el sanatları üretim merkezi, spor salonu ve misafirhane gibi sosyal donatılar yer alacak.

Nişan ve düğün merasimleri için de uygun bir alan

Bakan Kurum, bir televizyon programında mahalle konaklarının işlevlerini detaylandırdı: “Bu projede önceliğimiz, mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin yaşamasıdır. 500 bin konuta karşılık 500 mahalle konağı inşa edeceğiz. Camisi, okulu ve vatandaşın ihtiyaç duyacağı tüm sosyal alanlar burada olacak. Yaklaşık 500 metrekarelik alan içinde taziye evi bulunacak; vatandaşlarımız iyi ve kötü günlerinde burayı bir buluşma noktası olarak kullanabilecek. Nişan ve küçük düğün merasimleri için de uygun bir alan olacak.”

Kurum, konaklarda aile sağlığı merkezi, gündüz bakımevi, el sanatları üretim merkezi ve spor salonu gibi imkanların bulunacağını belirterek, “Lüks sitelerde olması gereken tüm sosyal donatılar burada yer alacak. Ayrıca misafirhane de inşa edeceğiz. Örneğin, 1+1 veya 2+1 dairelerde yaşayan vatandaşlarımız, ailelerini misafir etmek istediklerinde buradan rezervasyon yapabilecek” dedi.