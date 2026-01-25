Son Mühür- Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin askeri anlamda ortaklığına karşı Türkiye'den dikkat çekici bir hamle geldi.

''Türkiye KKTC’ye Hisar-O 100 orta irtifa hava savunma sistemi konuşlandırdı. Böylece caydırıcılığını bir adım daha artırdı'' hatırlatmasında bulunan güvenlik ve savunma analisti Turan Oğuz,

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan Simerini gazetesinde Türkiye aleyhinde çok sayıda detaylı askeri araştırma yazısı yer alan Dr. Yiannos Charalambides konuyla ilgili şunları yazdı'' bilgisini paylaştı.



Charalambides: O helikopterler kullanılamaz...



Yiannos Charalambides'in analizinde öne çıkan detaylar şöyle...

“Türkiye, adada, ÇELİKKUBBE’nin bir parçası olarak, KORKUT’tan sonra HİSAR-O hava savunma sistemini de konuşlandırdı.



Girne’ye kurulan sistem GKRY’nin aldığı H145M helikopterlerini kullanılmaz hale getirdi. Çünkü H145M, azami 7km menzilli roketler ile 16km menzilli Spike ER2 füzelerini taşıyabiliyor, oysa Hisar-O 15, 25 ve 40km menzilli hava savunma füzeleri kullanabiliyor. Üstelik Hisar’ın korunması için yanında KORKUT ve ŞAHİN hava savunma sistemleri de var.



Şu ana kadar neler yapıldı?



Güncel durumda ÇELİKKUBBE kapsamında KKTC’ye kurulan sistemler şunlar oldu:

TRS-22XX radarı (500km), STR 700-G radarı (250km), KALKAN-II radarı (120km), STR 400-G (25km), Hisar-O orta menzil hava savunma sistemi (40km), Korkut yakın hava savunma sistemi (4km), VURAL REDET (radar elektronik destek ve elektronik taarruz) sistemi, PUHU 3-LT V/UHF ED sistemi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teknolojik üstünlüğü ve havadaki mutlak hakimiyeti ciddi operasyonel sorunlar yaratmakta. Bu da caydırıcılığı artırmak için kuvvetlerimizin daha da modernize edilmesini gerektirir.”