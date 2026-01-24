Son Mühür- İzmir’in Urla ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bazı eczanelerde yapılan denetimler sonucunda uygulanan idari para cezaları, yargıdan geri döndü. İzmir Eczacı Odası’nın hukuki girişimleri sonucu açılan davalar, eczacılar lehine sonuçlandı.

Geçtiğimiz ay Urla’da gerçekleştirilen denetimlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin yetki alanları dışında hareket ederek eczanelere para cezası uyguladığı iddia edilmişti. Söz konusu işlemlerin ardından İzmir Eczacı Odası, cezaların hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle sürece itiraz etmiş ve üyeleri adına hukuki mücadele başlatmıştı.

Hukuki mücadele sonuç verdi

İzmir Eczacı Odası’nın hukuk birimi aracılığıyla davalara müdahil olmasıyla birlikte, mahkeme süreci kısa sürede tamamlandı. Açılan davalarda, uygulanan cezaların mevzuata uygun olmadığına hükmedilerek eczacılar lehine karar verildi.

“Üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Konuya ilişkin İzmir Eczacı Odası’ndan yapılan değerlendirmede, meslektaşların haklarının korunmasının öncelikleri arasında olduğu vurgulandı. Oda yönetimi, hukuki sürecin başından itibaren eczacıların yanında durduklarını ve yetkisiz denetimlere karşı kararlılıkla mücadele ettiklerini belirtti.

Ayrıca, davaların kazanılmasında emeği geçen hukuk ekibine teşekkür edilirken, İzmir Eczacı Odası’nın bundan sonraki süreçte de üyelerinin haklarını savunmaya devam edeceği ifade edildi.

‘Eczacılar rahat nefes aldı’

Mahkeme kararının ardından Urla’daki eczacılar, haksız uygulamalara karşı verilen hukuki mücadelenin başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.